Darum halten sich meine Sorgen in engen Grenzen

Nach den Kurs-Einbrüchen vom Ende der vergangenen und dem Start der aktuellen Woche, lief gestern die von Torsten Ewert erwartete Kurserholung (siehe vorgestrige Börse-Intern ). Angetrieben wurde diese von US-Inflationsdaten. Im Hinblick auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank waren die Informationen über die Entwicklung der Verbraucherpreise mit Spannung erwartet worden, auch wenn sie von den Berichterstattungen über die Probleme einzelner US-Banken und die dadurch ausgelöste Sorgen vor einer neuen Bankenkrise etwas überschattet wurden. Und da sich die Inflation in den USA weiter abgeschwächt hat, wurden die Zahlen positiv aufgenommen.

Ask 10,47

Ask 10,47

Ask 9,85

Ask 9,85

Die Kernrate lag mit +0,5 % zum Vormonat zwar leicht über den Erwartungen und dem Vormonatswert von jeweils +0,4 %, die Jahresrate gab aber ebenfalls wie erwartet nach, auf +5,5 % von +5,6 % im Januar.

Da somit größere Ausreißer ausblieben und die Erwartungen fast vollständig exakt getroffen wurden, trugen die Preisdaten zu einer Marktberuhigung und der Kurserholung am Aktienmarkt bei. In einer ersten Reaktion kam es zwar auch noch zu Rücksetzern, nach dem typischen volatilen Hin und Her, welches direkt nach der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten häufig zu beobachten ist, legten die Kurse aber deutlich zu (siehe auch grüner Pfeil im folgenden Target-Trend-Chart des DAX).

Schafft der DAX schon eine Rückkehr in die Seitwärtsrange?

Der DAX konnte dadurch sogar die Seitwärtsspanne (gelb) erreichen, in der er seit Anfang Februar seitwärts gelaufen war, bis es zu den Kursverwerfungen in Folge der SVB-Pleite kam.

Damit könnte der Spuk schon wieder vorbei sein und die Sorgen vor einer Bankenkrise bereits ein Ende gefunden haben.

S&P 500: Kursziel erreicht

Interessant ist vor diesem Hintergrund auch die Kursentwicklung des S&P 500. Denn der US-Aktienindex hat – nach dem Dow Jones – nun ebenfalls mein Kursziel erreicht und das Szenario abgearbeitet, welches ich am 23. Februar skizziert hatte (siehe „Ein konkretes Kursziel für den S&P 500“).

Die Sorgen um eine mögliche Bankenkrise haben also lediglich dazu geführt, dass dieses Kursziel etwas schneller als von mir erwartet erreicht wurde. Damit relativieren sich aus meiner Sicht die jüngsten Kursverluste am Aktienmarkt, vor allem auch dank der heutigen Erholung.

Wäre es stattdessen zu weiter stark fallenden Notierungen und somit anhaltenden Kurskapriolen gekommen, würde ich die Lage wohl nun dramatischer sehen. Aber aktuell halten sich meine Sorgen um das Finanzsystem in engen Grenzen.

Kurserholungen leiten keinen neuen Aufwärtstrend ein

Für mich gilt es nun, die weiteren (Kurs-)Entwicklungen erst einmal abzuwarten und zu beobachten. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass die gestrigen Kurserholungen bereits zu neuen Aufwärtstrends führen können. Denn womöglich wird es noch einige „Nachbeben“ geben, also noch einzelne negative Meldungen in Sachen Banken. Außerdem dürfte die Volatilität im Umfeld der anstehenden Notenbankentscheidungen in dieser und der kommenden Woche hoch bleiben.

Außerdem hatte ich das Kursziel zum S&P 500 nicht nur für eine kurzfristige Korrekturbewegung anvisiert. Es ist auch ein Niveau, auf dem der Index fundamental etwas günstiger bewertet ist. Sollten die Kurse nun wieder steigen, würde sich die nach wie vor relativ hohe Bewertung lediglich wieder ausbauen.

Der DAX ist dagegen zwar fundamental günstig zu haben, aber nach den Kursgewinnen seit dem Bärenmarkttief auch charttechnisch überkauft. Die aktuellen Kursrücksetzer sehe ich daher eher als Auftakt einer längst fälligen Gegenbewegung. Dies gilt vor allem, wenn eine Rückeroberung der Seitwärtsspanne nicht gelingt.

Daher bleibe ich bei meinen Börsenbriefen noch eine Weile defensiv. Mein primäres Ziel ist es zunächst, die jeweiligen Short-Positionen mit Gewinn zu beenden. Und wenn dies gelungen ist, nutze ich die dann tieferen Kurse am Aktienmarkt, um langsam zu günstigeren Kursen wieder neue Long-Positionen aufzubauen.

Ihr

Sven Weisenhaus