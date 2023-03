Goldaktien stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

US-Zentralbank Fed beschließt ein Bankenrettungsprogramm über mehrere 100 Mrd $. Banken können ihre mit Verlust notierenden Anleihen als Sicherheit hinterlegen und bekommen dafür einen Kredit zum Rückzahlungskurs der Anleihen.Beispiel: Eine Nullzinsanleihe notiert aktuell zu einem Kurs von 50 $, weil sie bis zum Ende der Laufzeit in 10 Jahren jährlich nur 0 % Zinsen abwirft.Die Bank kann diese Anleihe bei der Fed hinterlegen und bekommt dafür den Rückzahlungskurs, also 100 $ als Kredit.Die Bank kann dann diese 100 $ z.B. in Anleihen anlegen und bekommt dafür den jetzt üblichen Zins von 4 % über die nächsten 10 Jahre bis die bei der Fed hinterlegte Anleihe wieder zu 100 $ verkauft werden kann.Die Bank wird in diesem Fall mit einem Zins von 4 % für die ursprüngliche Anleiheinvestition von 100 $ über einen Zeitraum von 10 Jahren gerettet. Sie hat aktuell eine Anleihe mit einem aktuellen Kurswert von 50 $ und 0 % Rendite und erhält durch die Rettung der Fed dafür ab sofort jährlich einen Zins von 4 $, was einer Rendite von 8 % entspricht.Insgesamt entspricht das einem Bankenrettungsprogramm im Volumen von mehreren 100 Mrd $, das die Sparer und Leistungsbezieher über das neu gedruckte Geld der Fed und die dadurch verursachte höhere Inflation bezahlen müssen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 56.952 Euro/kg, Vortag 57.257 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.