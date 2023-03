Supermicro erweitert sein Portfolio an Speicherlösungen für intensive I/O-Workloads mit All-Flash-Servern nach Industriestandard, die EDSFF E3.S- und E1.S-Speicherlaufwerke in mehreren Produktlinien nutzen

San Jose City, Kalifornien, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Neuer Server

adressiert den kritischen Bedarf an einem Petascale-Speichersystem mit hoher

Dichte und ausgewogener NUMA-Architektur



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud,

KI/ML, Speicherung und 5G/Edge, kündigt die neueste Ergänzung seiner

revolutionären All-Flash-NVMe-Serverfamilie der Petascale-Klasse mit hoher

Leistung und Dichte an. Supermicro-Systeme in dieser

Hochleistungsspeicher-Produktfamilie unterstützen den EDSFF-Formfaktor der

nächsten Generation, einschließlich der E3.S- und E1.S-Geräte, in Formfaktoren,

die 16 und 32 hochleistungsfähige PCIe Gen5 NVMe-Laufwerksschächte aufnehmen

können.