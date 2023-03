WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat sich auf hohem Niveau erneut abgeschwächt und ist nicht mehr zweistellig. Im Februar stiegen die Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang der Jahresrate in Folge.

Im vergangenen Frühjahr hatte der Preisanstieg zeitweise mehr als zwanzig Prozent betragen. Im Januar lag die Rate noch bei 10,6 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Preise im Februar geringfügig um 0,1 Prozent.