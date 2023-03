Der Online-Marktforscher Qualtrics gehört schon lange nicht mehr zum Kerngeschäft von SAP. 2021 brachte der Dax-Konzern einen Teil der Aktien an die Börse. Nun steht die vollständige Trennung bevor. Am Montag, dem 13. Februar, gab der Softwarehersteller bekannt, dass er seine Anteile an die Private-Equity-Firma Silver Lake und dem kanadischen Pensionsfonds CCP Investments verkauft. Die Bewertung des Deals hängt von der Perspektive ab. SAP schließt das Qualtrics-Kapitel mit einem Plus ab. Berücksichtigt man die Erlöse aus dem Teilbörsengang Anfang 2021 und einem weiteren Anteilsverkauf, dürfte der Dax-Konzern nach Angaben der Investmentbank UBS aus dem Verkauf zwei Milliarden Euro mehr als die Anschaffungskosten im Jahr 2018 einnehmen.

Zum Chart