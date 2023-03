Zendure stellt seerstes Speichersystem für Balkon-Solarenergie vor

BERLIN, 15. März 2023 /PRNewswire/ -- Zendure – ein schnell wachsendes Start-up aus dem Sillicon Valley in den USA, China und Japan – bringt mit SolarFlow erstes Plug&Play-Speichersystem für Balkon-Solarenergie auf den Markt. SolarFlow setzt sich zusammen aus einem PV-Hub sowie bis zu vier Batterien und ist kompatibel mit gängigen Balkon-Solarpanelen. Angeschlossen an Solarpanel und Mikro-Wechselrichter können Verbraucher:innen Solarenergie tagsüber speichern und in der Nacht nutzen. Die Kapazität von bis zu 3.840Wh ist ausreichend, um für eine vierköpfige Familie die nächtliche Stromversorgung nachhaltig und kosteneffizient zu sichern.