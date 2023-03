ESSEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Energieversorger Eon will nach einem überraschend guten Jahr noch mehr Geld für seine Energienetze in die Hand nehmen. Zudem zeigt sich der Vorstand um Konzernchef Leonhard Birnbaum mit Blick auf 2023 optimistischer als Analysten. Sowohl operativ als auch unter dem Strich dürfte der Gewinn höher ausfallen, als Branchenexperten erwarten. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Eon-Aktie legte kurz nach Handelsbeginn um rund zwei Prozent zu und war damit Spitzenreiter im Dax .

Bis 2027 will der Konzern seine Investitionen um rund 6 Milliarden auf 33 Milliarden Euro erhöhen, wie er am Mittwoch in Essen mitteilte. Der Großteil des zusätzlichen Betrags soll in die Energienetze fließen. Bislang standen bis Ende 2026 rund 27 Milliarden Euro im Plan.