Streik der U-Bahn-Fahrer legt Nahverkehr in London lahm

LONDON (dpa-AFX) - Ein Streik der U-Bahn-Fahrer in London hat den Nahverkehr in der britischen Hauptstadt weitgehend lahmgelegt. Wegen des ersten Ausstands seit acht Jahren fuhr am Mittwoch kein Zug der "Tube". Die Verkehrsbehörde TFL warnte, andere Verkehrsmittel wie Busse, S-Bahn (Overground) und Straßenbahnen seien deutlich voller als sonst.

