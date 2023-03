Net Zero Lab treibt Dekarbonisierung von Novelis in der Schweiz voran

Zürich, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Zwischenbilanz nach einem Jahr: Tausch

fossiler Energieträger mit erneuerbaren Energiequellen; Ökosystem für

Wärme-Rückgewinnung in Betrieb; Systemische Studie läuft



Novelis Inc., ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und

Weltmarktführer im Walzen und Recycling von Aluminium, hat gemeinsam mit seinen

Partnern des Forschungs- und Entwicklungslabors Net Zero Lab Valais das erste

Betriebsjahr erfolgreich abgeschlossen. Wichtige Energieprojekte zur Umsetzung

einer kohlenstoffneutralen Produktion nach Scope 1 und 2 im Novelis Werk Sierre

in der Schweiz, sind auf den Weg gebracht.





Im ersten Jahr des Dekarbonisierungsprojekts des Net Zero Lab Valais, hatNovelis die Investition in einen neuen, elektrisch beheizten Stoßofen genehmigt,der es dem Werk ermöglichen wird, Barren mit erneuerbarem Strom anstelle vonErdgas vorzuwärmen. Dadurch können 4.500 t CO2eq pro Jahr und bis zu 180.000CO2eq über die gesamte Lebensdauer des Ofens eingespart werden.Darüber hinaus haben die Partner ein Projekt abgeschlossen, das Abwärme aus demGießprozess im Novelis Werk an einen nah gelegenen Gebäudekomplex, dasTechnopôle, transferiert. Das Unternehmen liefert dabei Energie mit einerLeistung von rund 200 KW, die etwa ein Drittel des gesamten Energiebedarfs desTechnopôles abdeckt. Novelis und OIKEN, lokaler Energieversorger und Partner desNet Zero Lab Valais, beabsichtigen den weiteren Ausbau dieses Energie-Ökosystem.Das gemeinsame Ziel ist es, bis 2030 so einen wesentlichen Teil desEnergiebedarfs der Region Sierre zur Verfügung stellen zu können."Die Arbeit im Net Zero Lab Valais unterstreicht unsere ganzheitlicheHerangehensweise bei der Dekarbonisierung unseres Unternehmens in Richtung einerkohlenstoffneutralen Produktion", sagt Emilio Braghi, Executive Vice President,Novelis Inc. und President, Novelis Europe. "Darüber hinaus macht es uns sehrstolz, dass wir einen Mehrwert für unsere umliegenden Gemeinden leisten und sounser starkes Image als Vorreiter für Nachhaltigkeit und attraktiver Arbeitgeberweiter ausbauen."Seit Beginn des Labors 2022 modelliert das Team in einer systemischen Studie,die Optimierung von Energiebeschaffung, -umwandlung und -wiederverwendung desWerks. Im Fokus steht dabei der Tausch fossiler Energieträger durchkohlenstoffneutrale Quellen - im Gegensatz zu einem Ausgleich derKohlenstoffemissionen durch Gutschriften. Die ersten Ergebnisse werden im Maidiesen Jahres veröffentlicht."Drei Dekarbonisierungsprojekte des Net Zero Lab Valais haben Forschungsmittel