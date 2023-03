Growatt erweitert Präsenz in Europa mit dem Start seiner britischen Website

Growatt, ein international anerkannter Experte für neue Energien, wird seit 2011 von mehr als 3 Millionen Fans von sauberer Energie weltweit bevorzugt. Growatt konzentriert sich auf den Bereich der sauberen Energieerzeugung, -speicherung und der Digitalisierung und bietet smarte Energielösungen für alle Szenarien an, um Energieunabhängigkeit für jedermann zu ermöglichen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat Growatt jahrelange Erfahrung gesammelt und verfügt über die branchenführende Technologie, um ein smarteres und zuverlässigeres Leben im Hinblick auf saubere Energie für Privatpersonen, Familien und Unternehmen zu ermöglichen. Klicken Sie hier und erfahren Sie mehr über die tragbaren Powerstations von Growatt.

Insgesamt ist die Einführung seiner Solarlösungen in Deutschland und im Vereinigten Königreich ein bedeutender Meilenstein für die erstklassige grüne Energielandschaft von Growatt in Europa. Das von europäischen Nutzern anerkannte Unternehmen Growatt, das als Solarpionier fungiert und den tragbaren Solargenerator als wichtigen Teil seiner Produktlinie betrachtet, wird sein Geschäftsgebiet weiter ausbauen und durch innovative Technologien sein Ziel der Nachhaltigkeit und der Kohlenstofffreiheit erreichen.

„Der neue Energiesektor des Vereinigten Königreichs expandiert schnell, und dies ist eine großartige Gelegenheit für Growatt, seine Stärken zu demonstrieren", erklärte Lisa Zhang, Vice President of Marketing bei Growatt. „Wir planen, weitere Modelle auf den Markt zu bringen, um unterschiedliche Energieszenarien und Bedürfnisse abzudecken. Eine perfekte Lösung für erneuerbare Energien muss über eine tragbare Stromversorgung hinausgehen, indem sie den unterschiedlichen Energiebedarf einer ganzen Generation effektiv deckt und echte Lösungen für die Energieprobleme der Benutzer in verschiedenen Szenarien bietet."

Da das Vereinigte Königreich in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach sauberer Energie verzeichnet hat, suchen die Nutzer zunehmend nach Speicherlösungen für erneuerbare Energien. INFINITY 1500 wurde entwickelt, um den wachsenden Energiebedarf der Benutzer sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu decken. Mit einer Kapazität von 1512 Wh und einer Leistung von 2000 W kann der Solargenerator INFINITY 1500 unterwegs oder zu Hause als zuverlässige Notstromquelle verwendet werden und grenzenlos grüne Energie einfangen, um den wachsenden Energiestress von heute zu lindern.

SHENZHEN, China, 15. März 2023 /PRNewswire/ -- Growatt hat im Rahmen der Erweiterung seiner Präsenz in Europa das Debüt seiner britischen Website am 15. März 2023 bekanntgegeben, kurz nach dem Start seiner deutschen Website. Die neue Website wird britischen Kunden den Zugang zu den innovativen tragbaren Stromversorgungslösungen von Growatt erleichtern und gleichzeitig die europäische Marktreichweite von Growatt erweitern.

Growatt erweitert Präsenz in Europa mit dem Start seiner britischen Website

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer