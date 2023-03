14.03.2023

Die Pleite der Silicon Valley Bank

Noch vor drei Monaten war die Silicon Valley Bank (SVB) die sechzehnt größte Bank der Vereinigten Staaten. Am vergangenen Freitag wurde die auf Start-Ups spezialisierte US-Bank geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt. Am 8. März verkündete das US-Kreditinstitut an, ein Portfolio aus US-Staatsanleihen und Mortgage-Backed-Securities (MBS) mit einem Verlust von 1,8 Mrd USD verkauft zu haben und ihre Bilanz durch eine Notkapitalerhöhung in Höhe von 2,25 Mrd USD stärken zu wollen. Am darauffolgenden Tag zogen Kunden 42 Mrd USD an Einlagen – mehr als ein Viertel der Gesamteinlagen – ab. Das Institut konnte daraufhin seinen Geschäftsbetrieb nicht mehr aufrechterhalten und musste aufgrund drohender Insolvenz und imminenter Liquiditätsschwierigkeiten geschlossen werden.

Aktionäre und Anleihehalter getroffen

Die zweitgrößte Bankenpleite der US Geschichte trifft vor allem Aktionäre und Anleihehalter. Einlagen sind in den USA bis zu einer Obergrenze von 250.000 USD von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) garantiert und werden diese Woche in voller Höhe ausbezahlt. Im Fall der SVB lagen aufgrund der Kundenstruktur – Technologieunternehmen, Venture Capital Firmen und vermögende Privatkunden – jedoch nur 6% der Einlagen unter der Obergrenze.