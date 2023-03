Von Steuerberatern empfohlen App mit Steuer-Garantie für Selbstständige (FOTO)

Berlin (ots) - In Deutschland arbeiten fast 4 Millionen Menschen selbstständig (

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/238830/umfrage/anzahl-der-selbsts

taendigen-in-deutschland/#:~:text=Die%20Statistik%20zeigt%20die%20Anzahl,Mensche

n%20in%20Deutschland%20als%20Selbstst%C3%A4ndige.) . Die Steuer-App Accountable

(https://www.accountable.de/) ermöglicht es Ihnen, alle Steuererklärungen in

einer Lösung selbst zu erledigen. Jetzt geht das Unternehmen einen weiteren

Schritt in Richtung 'virtuelle Steuerberatung': Ab diesem Jahr haben

Selbstständige standardmäßig eine Garantie auf alle Steuererklärungen, die sie

über die Software einreichen. Die einfache Sprachführung und das

nutzerfreundliche Design machen es auch Finanzneulingen möglich, ihre Steuern

über die App selbst zu erledigen. Als All-In-One-Steuerplattform digitalisiert

Accountable die komplette Buchhaltung und hilft Selbstständigen mittels

personalisierten Steuertipps monatlich Geld einzusparen. Im letzten Jahr wurden

über 20.000 Steuererklärungen über Accountable verarbeitet.



"Viele Selbstständige sind Profis in ihrem Bereich, zucken aber zusammen, wenn

es um das Thema Steuern und Finanzen geht. Mit der Garantie für

Steuererklärungen gibt Accountable Selbstständigen jetzt die Sicherheit, die sie

suchen" - Markus Boldt, Partner-Steuerberater von Accountable