Zahl der Schülerinnen und Schüler 2022/2023 um 1,9 % gestiegen / Hoher Zuwachs bei den ausländischen Schülerinnen und Schülern

WIESBADEN (ots) - Im Schuljahr 2022/2023 werden nach vorläufigen Ergebnissen

rund 11,1 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und

beruflichen Schulen sowie an Schulen des Gesundheitswesens in Deutschland

unterrichtet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

entspricht dies einer Zunahme von 1,9 % im Vergleich zum vorangegangenen

Schuljahr. Damit ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler erstmals seit dem

Schuljahr 2016/17 wieder gestiegen. Der Anstieg ist zum einen durch die

demografische Entwicklung bedingt: Die Zahl der Personen in der relevanten

Altersgruppe (5 bis unter 20 Jahre) lag zum Jahresende 2021 um 0,8 % höher als

im Jahr 2020. Zum anderen dürfte er auf die Zuwanderung aus dem Ausland

zurückzuführen sein.



2,9 % mehr Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen