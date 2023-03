Umweltschonendes Plastikrecycling Das Schweizer Technologieunternehmen enespa ag, Anbieter einer einzigartigen Recycling-Kreislauflösung, fordert einheitliches Plastik-Sammelsystem

Appenzell, Switzerland, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der Global Recycling

Day vom 18. März thematisiert den globalen Umgang mit Plastikabfällen, der

gerade in der Schweiz alles andere als vorbildlich ist. Noch immer werden 80%

der Plastikabfälle verbrannt, entsprechend gross ist die CO2-Belastung. An der

Technologie, Plastikabfälle umweltschonend zu recyclen, fehlt es nicht. Das

Problem ist gemäss enespa ag das mangelhafte Sammelsystem in der Schweiz: Der

Anbieter eines weltweit einzigartigen und nachhaltigen Recycling-Verfahrens

fordert eine Gesetzesänderung.



Mit dem Global Recycling Day (http://www.globalrecyclingday.com/) erinnert die

Global Recycling Foundation an die wichtige Rolle, die dem Recycling beim Kampf

gegen die Erderwärmung zukommt. Bereits jetzt sorgt Recycling für

CO2-Einsparungen von 700 Millionen Tonnen pro Jahr, bis 2030 sollen es

Einsparungen bis zu 1000 Millionen Tonnen CO2 werden. In vielen Bereichen

leistet die Schweiz dazu einen wichtigen Beitrag - die grosse Ausnahme ist

jedoch der Umgang mit Plastik.