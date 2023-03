Wirtschaft Treibhausgasemissionen 2022 um 1,9 Prozent gesunken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind im Jahr 2022 leicht gesunken. Insgesamt wurden rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt - das waren gut 15 Millionen Tonnen oder 1,9 Prozent weniger als 2021, wie das Umweltbundesamt am Mittwoch mitteilte.



Seit 1990 in Deutschland sind die Emissionen damit um 40,4 Prozent gesunken, Ziel für 2030 ist ein Minus von 65 Prozent. Die Zielwerte des Bundesklimaschutzgesetzes (KSG) wurden im vergangenen Jahr zwar in Summe eingehalten, allerdings gibt es einen bedeutenden Anstieg beim Energiesektor: Dieser weist 10,7 Millionen Tonnen mehr auf als 2021 und liegt bei rund 256 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Grund ist, dass trotz der Einsparungen beim Erdgas ein vermehrter Einsatz vor allem von Stein- und Braunkohle zur Stromerzeugung die Emissionen steigen lässt.