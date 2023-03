Bioprojet WAKIX® (Pitolisant) erhält die Zulassung für die Behandlung von Narkolepsie bei Kindern über 6 Jahren, einer seltenen, unterdiagnostizierten Erkrankung

Paris, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Europäische Arzneimittelagentur EMA

hat der Zulassung von WAKIX® (Pitolisant) eine Indikationserweiterung gewährt.

Das Medikament ist nun für die Behandlung von Narkolepsie bei Kindern über 6

Jahren mit oder ohne Kataplexie indiziert.



Narkolepsie ist eine seltene Erkrankung, die ihren Ursprung in der Unfähigkeit

des Gehirns hat, den normalen Schlaf-Wach-Zyklus zu regulieren[1]. Sie äußert

sich in übermäßiger Tagesschläfrigkeit, einem übermäßigen Schlafbedürfnis und

einem gestörten Nachtschlaf mit schnellem Übergang in den REM-Schlaf nach dem

Einschlafen.[2]. Bei Kindern ist sie für zwei Drittel der Patienten/Patientinnen

mit Kataplexieanfällen (plötzlicher Verlust des Muskeltonus) verbunden[3].