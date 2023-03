Salem (ots) - Der 47-Jährige hat seit März den Vorsitz der GeschäftsführungübernommenDie Schule Schloss Salem hat seit Monatsbeginn einen neuen Vorsitzenden derGeschäftsführung und pädagogischen Leitung. Henrik Fass, zuvor Schulleiter derSchule Birklehof e. V., tritt die Nachfolge von Bernd Westermeyer an und führtdas bekannteste Internat im deutschsprachigen Raum gemeinsam mit BrigitteMergenthaler-Walter und Thomas Obitz. Mit Henrik Fass gewinnt dietraditionsreiche Bildungseinrichtung einen wichtigen Impulsgeber und Gestalterpädagogischer Zukunft. In den vergangenen Jahren hat der 47-Jährige wichtigeReformvorhaben in der Internatspädagogik sowie in der Schul- undUnterrichtsentwicklung umgesetzt. Fass ist Mitgründer des bundesweitenTalentförderprogramms plus-MINT Deutschland und hat u. a. das musische Profilausgebaut und erlebnispädagogische Programme wie Outward Bound und den Duke ofEdinburgh Award eingeführt, die auch im Erziehungskonzept der Schule SchlossSalem eine zentrale Rolle spielen.Für den gebürtigen Hessen (Frankfurt am Main) ist die neue Aufgabe gleichermaßenreizvoll wie weichenstellend: "In dieser bewegten Zeit globaler und europäischerKrisen ist Salem ein optimaler Lebens- und Lernort, denn die Jugend erfährt hierim Geiste von Schulgründer Kurt Hahn Verantwortung mit Blick aufDemokratiebildung und Gemeinschaft", so Henrik Fass. "Bildung ist durchtechnische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungsprozesse imWandel. Der Anspruch an ihre Qualität bleibt dabei unverändert: Es geht darum,Eigenverantwortung zu übernehmen und ein verantwortungsbewusstes und -willigesMitglied der Gesellschaft zu werden. Ich freue mich, an diesem Ort künftiggemeinsam mit der motivierten Mitarbeiterschaft daran mitzuwirken." KritischesDenken, Lösungsorientierung und Selbstmanagement würden als Soft Skills in Salemebenso gefördert wie Diversität, Teilhabe, Resilienz oder Teamfähigkeit, so Fassweiter. "Das Stärken dieser Kernkompetenzen fürs Leben ist fester Bestandteildes Stundenplans und Freizeitprogramms in Salem. Die Qualität solcher Bildungist insbesondere in Krisenzeiten von wegweisendem Wert."Umfangreiche Erfahrung als Pädagoge und GestalterHenrik Fass studierte die Fächer Geschichte und Evangelische Religionslehre inKöln und Bonn, bevor er 2011 den Masterstudiengang Religionspädagogik undJugendarbeit (Bildungsmanagement) in Freiburg i. Breisgau abschloss. Schon frühlernte er unterschiedliche Schulformen und alternative Schulkonzepte kennen.Nach sieben Jahren Tätigkeit am Pädagogium Godesberg fokussierte Fass sichfortan auf die Internatspädagogik und Schulentwicklung. Nach einigen Jahren alsLehrer im öffentlichen Schuldienst wechselte er als Mentor und Lehrer an dieSchule Birklehof e. V., wo er 2012 zum Schulleiter berufen wurde. Ein Jahrzehntlang entwickelte er die bekannte Internatsschule weiter, setzte sich mit anderenSchulen in der "Die Internate Vereinigung e. V." für Qualitätsstandards ein undwar Dozent in der Lehrerausbildung an der Evangelischen Hochschule in Freiburg.Fass ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.Pressekontakt:Gesa Meyer-WiefhausenLeiterin der StabsabteilungenLeitung Marketing | Fundraising | StipendienSchule Schloss Salem gGmbHmailto:gesa.meyer-wiefhausen@schule-schloss-salem.deTel.: +49 7553 919 - 371Mobil: +49 175 2688732Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75861/5463695OTS: Schule Schloss Salem gGmbH