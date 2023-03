HELMA: Mittelfristige Aussichten positiv

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) unter der Abschwächung der Baukonjunktur gelitten und auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatzrückgang auf rund 302,5 Mio. Euro (GJ 2021: 331,5 Mio. Euro) verbucht. In der Folge heben die Analysten dennoch ihr Kursziel an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatzrückgang von einer deutlichen Reduktion des EBT auf 3,53 Mio. Euro (GJ 2021: 27,29 Mio. Euro) begleitet worden. So habe das Unternehmen Rückstellungen für die absehbaren Belastungen im Zusammenhang mit der Insolvenz eines Subunternehmens vorgenommen. Zudem sei ein an die Natura-Holzbau GmbH gewährtes Darlehen vollständig abgeschrieben worden. Der Sonderaufwand für die beiden Vorgänge habe 17,56 Mio. Euro betragen. Für 2023 rechne das HELMA-Management bei Umsatz und auf EBT-Ebene mit einer weitestgehend konstanten Entwicklung. Die weiterhin bestehende umfangreiche Projektpipeline von insgesamt 1,84 Mrd. Euro diene laut GBC als eine gute Grundlage für die mittelfristige Geschäftsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2023 kalkuliere das Analystenteam mit einem leichten Umsatzanstieg auf 305,48 Mio. Euro. Die Ergebnisentwicklung des aktuellen und kommenden Geschäftsjahres solle noch von den erhöhten Bau- und Finanzierungskosten geprägt sein. Erst ab dem Geschäftsjahr 2025 rechne GBC mit einer deutlichen Verbesserung der Ergebnismargen. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 29,40 Euro (zuvor: 29,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.03.2023, 11:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 14.03.2023 um 16:50 Uhr fertiggestellt und am 15.03.2023 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26553.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die HELMA Eigenheimbau Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 15,50EUR gehandelt.