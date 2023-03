Düsseldorf (ots) -



- Gäste aus 74 Ländern waren Teil des ersten GROHE X Summits, der vom 7.-9. März

stattfand

- Die Megatrends Urbanisierung, Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden

sorgten drei Tage lang für anregende Diskussionen zwischen verschiedenen

Expert:innen und einem engagierten Publikum

- Drei Podiumsdiskussionen, sechs Keynotes, drei Masterclasses und fünf Facts

Snacks förderten einen interessanten Dialog, Wissenstransfer und tiefgehende

Analysen



GROHE ist erfreut, den ersten GROHE X Summit "Caring for Water" zu einem großen

Erfolg zu erklären - in jeder Hinsicht: die 17 verschiedenen Veranstaltungen,

die drei Tage lang auf der digitalen Erlebnisplattform GROHE X übertragen

wurden, verzeichneten 14.000 Videoaufrufe.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir haben Expert:innen aus Forschung und Wirtschaft sowie Innovation und Designzusammengebracht, um zu ergründen, wie wir diese unsicheren Zeiten am bestenmeistern können. Ich möchte allen Gästen danken, die dem Aufruf gefolgt sind,gemeinsam zu diskutieren, wie wir uns heute und in Zukunft besser um Wasserkümmern können. Ich danke allen GROHE Partnern für ihre Wertschätzung und ihrInteresse an einem so wichtigen Thema. Ich hoffe, wir konnten viele neue Ideenund Denkanstöße für die Umsetzung in Ihrem Unternehmen oder Ihrem Alltag geben.In diesen drei Tagen ist mehr als deutlich geworden, dass wir nur gemeinsametwas bewirken können. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bewältigung derHerausforderungen unserer Zeit", sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA.Vom 7. bis 9. März wurden den GROHE X Gästen multimediale Formate präsentiert,von Keynotes und Masterclasses bis hin zu Fact Snacks und Podiumsdiskussionen.Die digitale Erlebnisplattform GROHE X wurde dabei zum Mittelpunkt desWissenstransfers rund um die Themen Wasser, Wohnen und das Zuhause der Zukunft.Die verschiedenen Gesprächsformate beschäftigten sich mit drei wesentlichenFragen: Wann nennen wir einen Ort unser Zuhause - heute und morgen? Wie könnenwir Gebäude nachhaltiger gestalten? Und: Wasser als Erlebnis - eine neueAchtsamkeit? Insgesamt 17 Veranstaltungen mit exklusiven Einblicken,forschungsbasierten Analysen sowie Fachwissen nahmen die angemeldeten Gäste mitauf eine Reise. Das Ziel: die Zukunft des Wassers und unsere Beziehung zu ihm zuverstehen.Vertreter:innen aus verschiedensten Branchen wie Sanitär, Architektur und Designsowie Endverbraucher:innen standen im Mittelpunkt der Formate, die sich mit denpotenziellen Herausforderungen beim Arbeiten, Leben und Interagieren mit Wasserbefassten. Die Themen des Summits reichten dabei von Trends in derInnenarchitektur über die Entwicklung innovativer Produkte bis hin zur