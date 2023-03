Industrie-Studie 2023 Unternehmen bekommen ihre Datensilos nicht in den Griff / Ein zentraler Datenpool ist keine Lösung für die Schnittstellenprobleme

Dresden (ots) - In drei von vier Unternehmen behindern Datensilos die interne

Zusammenarbeit. Der stockende Informationsfluss zwischen den Abteilungen stellt

die Industrie vor immer größere Herausforderungen, obwohl die Betriebe seit

Jahren daran arbeiten, Schnittstellen zu schaffen. Bei mehr als 40 Prozent der

Unternehmen hat die Zahl der Datensilos sogar zugenommen, nur gut zehn Prozent

ist es gelungen, den Zugang zu Informationen unternehmensweit zu verbessern.

Meist scheitern Veränderungen dabei an kulturellen Barrieren oder technischen

Hürden. Dies zeigt eine aktuelle Branchenstudie, für die 126 Führungskräfte aus

Industrieunternehmen befragt wurden.



"Eine fehlende Datensynchronisation über verschiedene Systeme und Anwendungen

hinweg hemmt die Innovationskraft. Nur wenn alle Beteiligten - von der

Produktentwicklung über die Fertigung bis hin zu Einkauf und Vertrieb -

relevante Informationen einsehen und teilen, können Potenziale für neue

Geschäftsmodelle sowie Effizienzsteigerungen gehoben werden", sagt Charly

Wachtel, Geschäftsführer beim Technologiehaus XPLM und verantwortlich für das

Datenverknüpfungstool XSPHERE. Wie gravierend das Problem ist, zeigt die von

XPLM in Auftrag gegebene Industrie-Studie 2023 - Erfolgsfaktor Daten: 76 Prozent

der Befragten räumen ein, dass Datensilos den abteilungsübergreifenden Austausch

behindern. Und 74 Prozent erkennen darin einen Wettbewerbsnachteil. "Die

Unternehmen wissen um diese Defizite, bekommen das Problem aber nicht in den

Griff", so Datenexperte Wachtel.