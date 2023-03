Das Content Management System von Storyblok lieferte 582 % Rendite für Kunden, die ihre Content-Prozesse modernisierten

Linz, Österreich, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Kunden erhielten über 3

Jahre eine Kapitalrendite in Höhe von 582 % und eine Amortisationszeit von sechs

Monaten für die Verwaltung und Skalierung von Inhalten mit Storybloks CMS.

Forschungen ergeben zudem erhebliche geschäftliche Vorteile:



- 1,6 Millionen US$ Gewinn durch die Verwaltung von Inhalten aus einer Hand

- 3-fache Produktivitätssteigerung durch Effizienzerhöhungen aufgrund des

Bereitstellungs-Setup

- Bessere Kundenerfahrung durch skalierbare Content-Abläufe





Storyblok (https://www.storyblok.com/) , der Branchenführer im Bereich ContentManagement System (CMS), der Entwickler und Marketingteams in die Lage versetzt,bessere Content-Erlebnisse über alle digitalen Kanäle hinweg zu schaffen,enthüllte die Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen Total EconomicImpact(TM)-Studie, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde(https://www.storyblok.com/lp/tei-study) , einem führenden globalen Forschungs-und Beratungsunternehmen. Die im Auftrag von Storyblok durchgeführte Studiezeigte, dass Storybloks CMS für ein Beispielunternehmen, das repräsentativ fürbefragte Kunden ist, eine Rendite in Höhe von 582 % über einen Zeitraum von dreiJahren erzielte und sich in weniger als sechs Monaten bezahlt machte."Die fantastischen Kundenbewertungen und Geschichten, die wir gehört haben,waren schon immer ein großartiger Indikator dafür, dass Unternehmen durch dasManagement ihrer Inhalte mit Storyblok eine erhebliche Rendite erzielen können.In einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen traditionelle CMS-Plattformenhinterfragen und untersuchen, wie ein zusammensetzbares Headless-CMS-Setup ihnenbei ihren Content-Abläufen und der Erstellung von Inhalten in großem Umfanghelfen kann, glauben wir, dass diese Forrester-Studie beweist, dass Storyblokeine kluge CMS-Investition ist", sagte Dominik Angerer, Mitbegründer und CEO vonStoryblok.Forrester Consulting erstellte die TEI-Studie auf der Grundlage von Interviewsmit vier Unternehmen, die Storyblok einsetzen. Die Charakteristiken undErgebnisse wurden in einem branchenunabhängigen Beispielunternehmen mitmindestens 5.000 Mitarbeitern (250 Entwickler, 250 Content-Ersteller) und einemJahresumsatz von 800 Millionen US$ zusammengefasst."Seit wir Storyblok einsetzen, haben wir einen Produktivitätsschub erlebt, derdreimal so hoch ist wie bei unserem vorherigen System. Mehr noch, es ermöglichtuns, unseren Kunden auf hochwertige Weise bessere Storys zu erzählen", sagte der