Eurotech kündigt ein neues, sicheres Edge-AI Portfolio an, dem Cybersecurity-Standard IEC62443 folgend

Amaro, Italien, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Eurotech entwickelt das

umfangreichste Portfolio an cybersecurity-zertifizierten Edge-AI-Lösungen für

die Märkte Industrie, Energie und Verkehrstechnik.



Eurotech, ein führendes internationales Unternehmen für Edge Computer und

Internet of Things (IoT)-Lösungen, kündigt heute seine neuesten Edge-Systeme mit

skalierbaren, cybersecurity-zertifizierten KI-Funktionen an.