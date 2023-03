Blue Cap: Zweistelliges Wachstum 2022 erzielt

Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) den Umsatz um rund 30 Prozent auf 347,5 Mio. Euro gesteigert. Im vierten Quartal 2022 habe sich das Wachstum jedoch abgeschwächt. Für 2023 erwarte der Analyst einen Umsatzrückgang auf 335 Mio. Euro. Das EBT solle 5,5 Mio. Euro (zuvor: 6,7 Mio. Euro) erreichen. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 40,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



Die Blue Cap Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 23,90EUR gehandelt.