100 Jahre für den Handel Coface Deutschland feiert Jubiläum. Hand drauf! (FOTO)

Mainz (ots) - "100 Jahre Coface. Hand drauf!" - so lautet das Jubiläumsmotto des

Mainzer Kreditversicherers, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Am

19. März 1923 wurde das Unternehmen auf Initiative des Mainzer Bankiers Isaac

Fulda als Rheinische Garantiebank Kautionsversicherungs-AG gegründet. Anlässlich

dieses Meilensteins blickt Coface mit einer Jubiläumskampagne auf seine Historie

zurück.



"Wir sind stolz auf unsere Geschichte und die Entwicklung von einer Mainzer

Gründung in den 1920er Jahren hin zum Global Player", sagt Katarzyna Kompowska,

Coface-CEO für Deutschland und die Region Nordeuropa. "Unsere heutige

Positionierung als Teil einer globalen Unternehmensgruppe basiert auf den

Erfahrungen der vergangenen 100 Jahre. In wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten,

wie wir sie gerade wieder erleben, hat sich Coface über Jahrzehnte hinweg als

zuverlässiger und erfahrener Partner für die Wirtschaft und den sicheren Handel

etabliert."