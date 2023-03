ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Unsicherheit im Bankensektor nach dem Kollaps mehrerer regionaler US-Banken hält die Anleger am Mittwoch weiter in Atem. Insbesondere zeigte sich dies bei der angeschlagenen Investmentbank Credit Suisse , die obendrein nicht auf weitere Hilfe der Saudi National Bank bauen kann. Für die Aktien des Schweizer Instituts ging es nach Aussagen eines Vertreters des Großaktionärs in einem Interview mit "Bloomberg TV" rapide abwärts.

Nach einem stabilen Start sackte der Kurs der Credit Suisse in Zürich um mehr als zehn Prozent auf ein Rekordtief ab: Kurzzeitig lag der Kurs erstmals unter der Marke von 2 Franken. Im noch jungen Jahr verloren die Papiere damit mehr als ein weiteres Viertel an Wert, nachdem sie bereits im Vorjahr um fast 70 Prozent eingebrochen waren. 2007 hatten sie noch mehr als 90 Franken gekostet. Dem Abwärtstrend folgten am Mittwoch auch die Titel des Schweizer Konkurrenten UBS mit mehr als vier Prozent Minus.