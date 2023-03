Hamburg Stadt der Zukunft 2023/ European Cities & Regions of the Future Awards auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes vergeben/ Ganz vorn mit dabei: der Wirtschaftsstandort Hamburg

Hamburg (ots) - Die fDi Intelligence, eine Tochtergesellschaft der Financial

Times, hat die für die erfolgversprechendsten Standorte für Direktinvestitionen

in Europa während der Immobilienmesse MIPIM in Cannes (14. bis 17. März)

vergeben. Hamburg belegte den ersten Platz im Ranking der "European Cities and

Regions of the Future 2023" für Großstädte ("Larger Cities"). Als Gesamtsieger

unter den Großstädten punktete Hamburg mit Geschäftsfreundlichkeit und

Konnektivität. Auch in der Unterkategorie "Humankapital und Lebensstil" lag die

Stadt vorn. Insgesamt überzeugte die Hansestadt in fünf Kategorien.



Darüber hinaus wurde die Metropolregion Hamburg unter anderem in drei Kategorien

für ihre Konnektivität und ihr wirtschaftliches Potenzial ausgezeichnet. Mehr

als ein Drittel der ausländischen Direktinvestitionen in Europa entfällt auf die

erneuerbaren Energien. Die starke Position Hamburgs in diesen Bereichen, in

Verbindung mit den Vorteilen einer lebenswerten Stadt, machen den Standort

besonders attraktiv.