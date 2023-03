ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Bekleidungskonzern Inditex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer hohen Nachfrage in allen Regionen und geringeren Kosten profitiert. Der Mutterkonzern der Modekette Zara steigerte Umsatz und Gewinn kräftig. Das Jahr 2023 begann nicht mehr ganz so stark: Im Februar und März zog der Umsatz bei Inditex zwar immer noch prozentual zweistellig an. Doch der schwedische Konkurrent H&M meldete am Mittwoch deutlich schwächere Zahlen. An der Börse überzeugten beide Unternehmen nicht: Für ihre Aktien ging es am Morgen abwärts.

Zuletzt lag die Inditex-Aktie in Madrid in einem generell sehr schwachen Marktumfeld mit 4,3 Prozent im Minus. Das Papier von H&M verlor in Stockholm sogar mehr als sieben Prozent. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Retail gab in diesem Zuge um rund vier Prozent nach.