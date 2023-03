--------------------------------------------------------------

- Steigende Kosten: Fast die Hälfte der Deutschen hält die Ausgaben für das Autoinzwischen für zu hoch.- Steigende Sorgen: Sechs von zehn Deutschen befürchten, dass sie sich inZukunft kein Auto mehr leisten können.- Steigende Erwartungen: Verbraucher:innen sehen auch Politik, Industrie undHandel in der Pflicht, den Kostendruck zu reduzieren .Die Zeiten, in denen sich nahezu jede:r ein Auto leisten konnte, sind vorbei:Steigende Kraftstoffpreise, Lieferengpässe und ein reduziertesGebrauchtwagenangebot verwandeln das Auto vom Lieblingsobjekt in ein notwendigesLuxusgut. Immer mehr Autofahrer:innen (in Deutschland und weltweit) müssenKompromisse eingehen, um ein Fahrzeug anzuschaffen und zu unterhalten. DieStudie Automobilbarometer 2023 "Cars: Whatever it takes?" von BNP ParibasConsors Finanz zeigt die Auswirkungen eines deutlich steigenden Kostendrucks fürVerbraucher:innen.Die Kosten für das Auto laufen aus dem RuderIn Deutschland sind die Neuwagenpreise laut Deutsche Automobil Treuhand (DAT) inden vergangenen letzten zehn Jahren um knapp 60 Prozent gestiegen und damitdeutlich stärker als das Haushaltsbruttoeinkommen.Dennoch sind immer noch sechs von zehn Autofahrer:innen sowohl weltweit als auchin Deutschland der Ansicht, dass der Preis, den sie für ihr Auto bezahlt haben,angemessen war. Anders ist das bei den laufenden Kosten: Mit 57 Prozent hältmehr als die Hälfte der Befragten die Ausgaben für Treibstoff, Versicherungenoder Reparaturen insgesamt für zu hoch. In Deutschland stören sich nur 47Prozent an der Höhe der laufenden Kosten - obwohl sie im Jahr mehr für ihr Autoausgeben als der Durchschnitt der weltweit Befragten - knapp 3.000 Eurohierzulande zu rund 2.750 Euro weltweit. Der höchste Kostentreiber ist in denAugen der Befragten der Kraftstoff (71 Prozent aller Befragten, 69 Prozent inDeutschland).Autobesitz bedeutet VerzichtInzwischen sagen weltweit bereits sieben von zehn Autofahrer:innen, dass derBesitz eines Autos mit finanziellen Opfern verbunden ist (Deutschland: 61Prozent). Mehr noch: Rund 60 Prozent befürchten, dass sie sich ein Auto inZukunft nicht mehr leisten können (Deutschland: 61 Prozent). Das wiegt umsoschwerer, da nach wie vor 72/69 Prozent der Autofahrer:innen(weltweit/Deutschland) behaupten, dass sie ohne ihr Fahrzeug nicht leben können.58 Prozent fürchten um ihre Bewegungsfreiheit, 47 Prozent um den Reisekomfort.