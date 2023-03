Seite 2 ► Seite 1 von 7

Köln (ots) -- Jüngste Modellgeneration des legendären Offroaders überzeugt mit ausgeprägtenGeländefähigkeiten, robustem Design und modernen Assistenzsystemen- 246 kW (335 PS) starker EcoBoost-V6-Benziner mit 2,7 Litern Hubraum, BroncoTerrain Management System und Hochleistungs-Geländewagen-Fahrwerk- Bronco Outer Banks für Hardcore-Ausflügler, die auch abgelegene Zieleerreichen wollen, startet bei 74.500 Euro- Preisliste des Bronco Badland mit ultimativer Offroad-Performance beginnt bei78.500 EuroDer einzigartige Ford Bronco* steht kurz vor seinem Europadebüt: In Kürze könnenKunden die jüngste Generation der US-amerikanischen Geländewagenlegende inausgesuchten Ländern bestellen. Der robuste Allradler kommt in striktlimitierter Stückzahl und in zwei Modellvarianten über den Atlantik, die sichdurch eigenständige Karosseriedetails voneinander abheben. Die OuterBanks-Version spricht Hardcore-Geländewagen-Fans an, während sich der BroncoBadlands speziell für extreme Offroad-Touren anbietet. Beide besitzen einen 2,7Liter großen EcoBoost-V6-Motor, der 246 kW (335 PS)* leistet und ein maximalesDrehmoment von 563 Newtonmeter zur Verfügung stellt. HochmoderneAntriebs-Technologien wie zum Beispiel eine kurze Geländeübersetzung, "TrailControl" und sieben Fahrmodi sorgen dafür, dass er seinen Beinamen "G.O.A.T." zuRecht trägt: Das Kürzel steht für "Goes over any Terrain" und bedeutet so vielwie "Kein Terrain ist ihm zu schwierig". Der Bronco Outer Banks steht inDeutschland ab 74.500 Euro zur Verfügung, die Badlands-Version ist ab 78.500Euro erhältlich.Ford hat die aktuelle Ausgabe des Bronco von Grund auf neu gedacht. IhrKarosserie- und Interieurdesign greift unverwechselbare Elemente des Urahns von1966 auf, ließ sich aber auch von den robusten Pickups der erfolgreichen F-Serievon Ford sowie dem Performance-Anspruch des Ford Mustang inspirieren. DasErgebnis ist ein unverwechselbares Geländefahrzeug mit markantem Charakter,welches die besondere Geschichte dieser Baureihe auf moderne Weise fortschreibt.Bei der Entwicklung des neuen Ford Bronco standen überzeugende Offroad-Talenteebenso im Mittelpunkt wie besonders innovative und praktische Lösungen - so etwavier herausnehmbare Türen1, die sich einfach an Bord verstauen lassen, undintegrierte Befestigungspunkte für Arbeits- oder Sportgeräte. Wenn es abseitsbefestigter Wege richtig heftig zur Sache gegangen ist, lassen sich dieultra-haltbaren Komponenten und Oberflächen anschließend leicht wieder reinigen.Je nach Modellversion bietet Ford auch ein spezielles Zubehörangebot an, dass