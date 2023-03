Effizientere Zollabfertigung und mehr Präferenzpolitik - die Qualität des grenzüberschreitenden Handels in Guangxi wurde verbessert und aufgewertet

Nanning, China, 15. März 2023 - Im Youyiguan-Hafen in Pingxiang

City, Guangxi, überqueren gerade mit Waren beladene Lastwagen die

chinesisch-vietnamesische Grenze. Durch die Optimierung und Anpassung der

Einreise- und Ausreisebestimmungen in diesem Jahr hat dieser wichtige

Handelskorridor, der China mit der Freihandelszone des Verbandes

Südostasiatischer Staaten und dem Rest der Welt verbindet, wieder seine frühere

geschäftige und lebhafte Atmosphäre angenommen.



Aufgrund klimatischer Unterschiede reifen Früchte aus südostasiatischen Ländern

wie Vietnam und Thailand früher. Daher ist für China der März die Hauptsaison

für Obstimporte. Obst ist verderbliche Ware, die hohe Anforderungen an Logistik,

Transport, Lagerhaltung und Zollabfertigung stellt. Laut Huang Feifei, dem

Leiter der Youyiguan Customs Supervision Section I, "führt der Zoll nicht nur

strenge Kontrollen durch, sondern ergreift auch Maßnahmen wie 'grüne Kanäle' für

importierte Früchte, im Voraus gebuchte Abfertigung und schnelle Labortests,

verkürzen an 7 Tagen die Woche, 24 ?Stunden am Tag die Zollabfertigungszeit für

Obst aus Südostasien erheblich."