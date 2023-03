Edelman Global Advisory übernimmt Landmark Public Affairs

WASHINGTON, 15. März 2023 /PRNewswire/ -- Edelman Global Advisory (EGA), ein Boutique-Unternehmen, das als Teil von Daniel J. Edelman Inc. (Edelman) Dienstleistungen in den Bereichen Regierungsangelegenheiten und Unternehmensberatung anbietet, gab heute bekannt, dass es seine Fähigkeiten und geografische Reichweite durch Edelmans Übernahme von Landmark Public Affairs (Landmark), einer Agentur für öffentliche Angelegenheiten und strategische Kommunikation mit Büros in Brüssel, London, Singapur und New York City, erweitern wird.

Mit dieser Übernahme erweitert die EGA ihre internationalen Aktivitäten, indem sie ihre globale Vision mit dem fundierten politischen Fachwissen und der bewährten Erfolgsbilanz von Landmark bei der Erbringung hochprofessioneller Kundenberatungsdienste kombiniert, so dass die EGA den Anforderungen eines schnell wachsenden und sich ständig verändernden geopolitischen Umfelds voraus ist.