--------------------------------------------------------------

Projektinformation AlpAreal Salzburg Wals

https://alpareal.at

--------------------------------------------------------------



Kufstein/Salzburg (ots) - BODNER Gruppe wird noch im April mit Neubau starten,

Fertigstellung des ersten Gebäudekomplexes für Frühjahr 2025 geplant





Startschuss für das AlpAreal Salzburg Wals: Für den Neubau des Business-Campusin der Gemeinde Wals-Siezenheim liegen alle notwendigen behördlichen Bescheidevor. Der offizielle Baustart ist bereits für Ende April geplant. Mit denBauvorbereitungen wurde bereits begonnen."Die Neugestaltung und Modernisierung des Areals zwischen Westautobahn, AlteBundesstraße und Franz-Brötzner-Straße kann beginnen, das ist eine erfreulicheNachricht. Das AlpAreal wird den Standort Wals-Siezenheim weiter attraktiveren",freut sich Bürgermeister Joachim Maislinger.Die BODNER Gruppe, Eigentümerin der insgesamt 2,7 Hektar großen Liegenschaft undProjektentwicklerin des AlpAreals, wird im April mit dem Neubau beginnen und inder ersten Bauphase Büro- und Technologieflächen mit 3.500 m² Fläche errichten.Der Standort in unmittelbarer Nähe zur Westautobahn und Airport am Stadtrand derLandeshauptstadt Salzburg sei "mit Sicherheit einer der zurzeit attraktivstenLagen am Markt in dieser äußerst dynamischen Wirtschaftsregion", sagt Ing.Mag.(FH) Wolfgang Richter, verantwortlicher Projektentwickler von BODNERImmobilien."Neben den Top-Standortfaktoren punktet dieses Projekt bei Interessent:innen vorallem auch damit, dass man sich im AlpAreal mit einer Betriebsansiedelung sehrgroßflächig niederlassen kann und die neuen Arbeitswelten für die Mieter nochfrei gestaltbar sind. Wir haben Nutzflächen ab 600 m² bis 11.200 m² undLiegenschaftsgrößen ab 2.000 m² bis 22.000 m² in der Verwertung - solcheDimensionen sind in Salzburger Top-Lage äußerst selten zu bekommen. Auch ganzeBaufelder werden vergeben", so Richter.Bereits 2025 sollen die ersten Mieter im AlpAreal Salzburg Wals eingezogen sein.Die Salzburger Niederlassung der BODNER Gruppe bleibt mit aktuell ca. 250Mitarbeiter:innen am Standort.Verwertung der Gewerbeflächen: BODNER Immobilien , Ing. Mag.(FH) WolfgangRichter; Tel.: +43 664 80699 1800 | E-Mail: info@alpareal.atÜber die BODNER GruppeDas AlpAreal in der Gemeinde Wals-Siezenheim ist ein Projekt der BODNER Gruppe.Das Unternehmen - 1913 gegründet und mit Hauptsitz in Kufstein, Tirol - istheute die größte familiengeführte Baugruppe in Westösterreich und Spezialistinfür alle Teilbereiche des Bauwesens mit der vollen Fertigungstiefe. Mehr als3.750 MitarbeiterInnen sind in den mehr als 40 Unternehmen der Gruppe inÖsterreich, Deutschland und der Schweiz tätig. Im Bereich BODNER Immobilienentwickelt und betreibt die BODNER Gruppe werthaltige Immobilienprojekte inBestlagen: Zum Portfolio gehören neben dem AlpAreal unter anderem folgendeImmobilien: Quadrill (Linz), Perron (Salzburg), Kultur Quartier Kufstein(Kufstein), Kufstein Galerien (Kufstein), Orbis Office (Innsbruck) oder AtriumAmras (Innsbruck).Projektinformation AlpAreal Salzburg Wals (https://alpareal.at)Pressekontakt:BODNER GruppeSandra BodnerLeitung Kommunikation+43 506999 1050mailto:sandra.bodner@bodner-bau.atWEISS PR & MEDIA e.U.Michael WeißGeschäftsführung+43 664 750 38083mailto:michael.weiss@weiss-pr.athttp://www.weiss-pr.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160391/5463864OTS: WEISS PR & MEDIA e.U.