EOS Consumer Study Junge Europäer*innen setzen häufiger auf Bargeld (FOTO)

- Junge Menschen in Europa nutzen häufiger Bargeld als noch vor einem halben

Jahr

- Inflation und Energiepreise bereiten ihnen im Hinblick auf ihre finanzielle

Zukunft besonders Sorgen



Junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren haben laut einer aktuellen Umfrage

des internationalen Finanzdienstleisters EOS ein starkes Interesse an Finanzen.

Auffällig ist, dass knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) in den letzten

sechs Monaten häufiger Bargeld genutzt hat. In Deutschland waren es 45 Prozent.

Motivation dafür könnte sein, die eigenen Ausgaben besser im Blick zu behalten

und so weniger Schulden zu machen. Dafür sprechen auch aktuelle Spartrends wie

"Cash Stuffing", also das Abheben des eigenen Monatsbudgets in Bargeld und

dessen Aufteilung auf einzelne Spar- und Ausgabeposten. Für die Studie wurden im

Februar insgesamt 7.700 Verbraucher*innen in 13 europäischen Ländern befragt.