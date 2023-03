Vorläufige Zahlen leicht über den Prognosen - Trotz schwierigem Marktumfeld resiliente Entwicklung in 2023 erwartet



Uzin Utz hat jüngst vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt, die sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis unsere Prognosen leicht übertrafen.



Umsatz knapp zweistellig gewachsen: Der Konzernumsatz belief sich im FY 2022 auf 487,1 Mio. Euro und legte damit um 10,7% yoy zu. Im Schlussquartal schwächte sich die Dynamik zwar erwartungsgemäß deutlich ab, das Wachstum von 5,7% yoy (9M: 12,3%) reichte aber dennoch aus, um unsere Gesamtjahresprognose (Umsatz: 480,6 Mio. Euro) zu übertreffen. Wir gehen allerdings davon aus, dass der Anstieg in Q4 ausschließlich auf Preissteigerungen beruhte und Uzin Utz moderate Volumenrückgänge zu verzeichnen hatte.



Marge in Q4 unter Druck: Das FY-EBIT zeigte sich mit 36,3 Mio. Euro gegenüber dem von positiven Sondereffekten begünstigten Vorjahreswert stark rückläufig (-23,5% yoy), fiel aber ebenfalls etwas besser aus als erwartet (MONe: 35,1 Mio. Euro). Für Q4 impliziert dies eine operative Marge von lediglich 4,9% (-260 BP yoy), was laut Uzin Utz u.a. auf starke Preiserhöhungen bei zahlreichen Basisrohstoffen sowie die höheren Energiekosten zurückzuführen ist. Auf Gesamtjahressicht lag die Profitabilität mit 7,5% (-330 BP yoy) dennoch in Schlagdistanz zur mittelfristig avisierten Zielmarge von >8%.



Ausblick steht noch aus: Für 2023 dürfte Uzin Utz mit Vorlage finaler Zahlen am 31. März eine Guidance kommunizieren. Die Strategie "Passion" sah zuletzt einen Umsatz von >550 Mio. Euro bis 2025 vor. Infolge des zuletzt wiederholt zweistelligen Wachstums setzt dies lediglich eine CAGR von >4% voraus. Allerdings halten wir die Visibilität im laufenden Geschäftsjahr angesichts der Krise im Bausektor nach wie vor für sehr gering. So rechnet der Baustoffproduzent Wienerberger (AT) für den Neubau in 2023 mit einem Marktrückgang von 15% in Europa, für die Renovierung werden -3% prognostiziert. Des Weiteren erwartet Uzin Utz' direkter Wettbewerber Sika (CH) in 2023 organisch ein profitables Wachstum von 6 bis 8%, wobei für Europa die schwächste Entwicklung in der Gruppe avisiert wird. Zu berücksichtigen ist, dass Uzin Utz mit einem Umsatzanteil von rund 36% in DE sowie 48% im restlichen Europa wesentlich stärker vom Heimatmarkt abhängt (vs. Sika: EMEA ca. 39%).



Prognosen überarbeitet: Wir bleiben vor diesem Hintergrund weiter vorsichtig positioniert und gehen nach wie vor von einem leichten Umsatzrückgang in 2023 aus, mit stärkerem Einbruch in H1 und einer einsetzenden Erholung in H2. Im Hinblick auf die Profitabilität sind wir nun allerdings etwas zuversichtlicher, dass eine Stabilisierung der Energie- und Rohstoffpreise, die hohe Kostendisziplin und der margenstärkere Produktmix in der Renovierung (MONe: Umsatzanteil > 60%) dazu beitragen, das operative Margenniveau bei knapp 7% zu festigen. Zudem sollten das Abebben der Investitionen am Werksneubau in Waco (USA) sowie der Abbau des hohen Vorratsvermögens den Free Cashflow im laufenden Jahr wieder deutlich positiv ausfallen lassen (MONe: 2,66 Euro je Aktie).

Fazit: Uzin Utz konnte das GJ 2022 etwas besser als erwartet abschließen. Auch für 2023 trauen wir dem Unternehmen trotz des schwierigen Marktumfelds in der Bauwirtschaft eine insgesamt resiliente Entwicklung zu. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 72,00 Euro (zuvor: 68,00 Euro).





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Die Uzin Utz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 52,60EUR gehandelt.