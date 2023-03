--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - Kathrin John gewinnt Kategorie "Beste Arbeit zum ThemaNachhaltigkeit im Tourismus" | Große Verleihung auf ITB Berlin | 14. DGT-Preisin Folge an MCIIm Rahmen der weltweit größten Tourismusmesse ITB in Berlin wurde Kathrin John ,MCI Absolventin des Masterstudiengangs "Entrepreneurship & Tourismus", mit dembegehrten DGT-Wissenschaftspreis für herausragende Abschlussarbeitenausgezeichnet. Ihre Masterarbeit "The attitude-behavior gap on the part ofGeneration Z in the context of sustainable tourism" konnte die Jury als "BesteArbeit zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus" überzeugen und ist die 14.MCI-Arbeit in Folge, die von der Deutschen Gesellschaft fürTourismuswissenschaft (DGT e.V.) prämiert wurde.Der in Johns Arbeit untersuchte "Attitude-Behavior Gap" bezeichnet dieDiskrepanz zwischen der Einstellung und dem Verhalten der Generation Z imZusammenhang mit nachhaltigem Tourismus. Gestützt auf relevante Studien imBereich der Verhaltensforschung wurde dabei ein Forschungsmodell entwickelt, umden Einfluss verschiedener Variablen auf das Reiseverhalten zu überprüfen.Hubert Siller , Leiter des Departments Tourismus- & Freizeitwirtschaft an derUnternehmerischen Hochschule®, freut sich: "Frau John hat ein sehr relevantesThema aufgegriffen und äußerst qualitätsvoll zu Papier gebracht. Der ITBWissenschaftspreis ist eine schöne Bestätigung für das hohe Niveau ihrerMasterarbeit.""Fragestellungen zur nachhaltigen Tourismusentwicklung nehmen in ihrer Bedeutungzu und das Wissen um Reisende und ihr Verhalten ist dabei zentral. Zu dieserDiskussion trägt Frau Johns Arbeit aufschlussreiche Erkenntnisse bei und leitetsowohl theoretische als auch praktische Implikationen ab" , ergänzt Jannes Bayer , Dozent am MCI und Betreuer der prämierten Masterarbeit.Mehr Informationen Klicken Sie Hier(https://www.mci.edu/de/medien/news/4852-dgt-tourismus-preis-2023-gen-z)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:patricia.pichler@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/5463909OTS: MCI Austria