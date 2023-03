Noch immer auf Bewerbersuche? - 5 Tipps, wie Unternehmen mit Werbevideos den Fachkräftemangel bekämpfen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - René Schroff, Stefan Ballheimer und Lawrence J.Mommenthal sind die Geschäftsführer der Videoagentur Spicy Productions, mit dersie sich auf die Erstellung hochwirksamer Werbevideos für aufstrebendeUnternehmen und den Mittelstand spezialisiert haben. Erfahren Sie im Folgenden,wie Werbevideos Unternehmen im Kampf gegen den Fachkräftemangel helfen.Der Fachkräftemangel ist eine branchenübergreifende Herausforderung, diezahlreiche Unternehmen vor große Probleme stellt. Schließlich sind dieAuswirkungen von fehlendem Personal gravierend. Aus diesem Grund ist eswichtiger denn je, dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Das könnenUnternehmen nicht zuletzt, indem sie eine starke Arbeitgebermarke etablieren.Professionelles Video-Marketing unterstützt sie hierbei zielgerichtet. "Gutgemachte Werbevideos geben Unternehmen ein Gesicht. Dadurch entsteht Sympathieund Vertrauen bei potenziellen Bewerbern", verrät Videoexperte René Schroff."Zugleich bieten die bewegten Inhalte weitere Vorteile für Arbeitgeber undzukünftige Arbeitnehmer. Bewerber lassen sich nämlich genau dort abholen, wo siesich gerade aufhalten. Dynamische und auffallende Video-Kampagnen sind also einehervorragende Möglichkeit, Top-Mitarbeiter am Puls der Zeit zu finden." AlsGeschäftsführer von Spicy Productions hat sich René Schroff gemeinsam mit seinenGeschäftspartnern Stefan Ballheimer und Lawrence J. Mommenthal auf dieErstellung hochwirksamer Werbevideos spezialisiert. Wie diese dabei helfenkönnen, den Fachkräftemangel zu besiegen, haben die Experten in den folgendenfünf Tipps zusammengefasst.1. Werbevideos geben dem Unternehmen ein GesichtVideo-Marketing wirkt visuell, frisch und trendig. Unternehmen können sichentsprechend als moderner Arbeitgeber präsentieren. Zugleich geben Werbevideosdem Betrieb ein Gesicht und verwandeln ihn so vom anonymen Arbeitgeber zurnahbaren Marke. Dadurch entsteht bei der Zielgruppe Sympathie und Vertrauen. Vorallem junge und jung gebliebene Bewerber lassen sich so deutlich einfacher zueiner Kontaktaufnahme motivieren.2. Relevante Inhalte visuell und damit leicht verständlich kommunizierenBranchen wie das Gesundheitswesen oder das Handwerk haben mit einemüberdurchschnittlich starken Fachkräftemangel zu kämpfen. Das liegt auch an denVorstellungen in den Köpfen zahlreicher Menschen. Viele wissen schlicht nicht,wie der Alltag in diesen Bereichen wirklich aussehen kann. Damit einhergehendeSachverhalte werden zudem oft unnötig kompliziert vermittelt.Im Gegensatz dazu helfen Werbevideos dabei, relevante Informationen visuell zukommunizieren. So können auch Berührungsängste und Vorurteile nachhaltig