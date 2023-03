Der DAX rutschte zeitweise um 3,32 Prozent auf 14.727,26 Punkte ab. Nach dem Kollaps dreier US-Banken und der Angst vor einer Ausweitung auf den gesamten Sektor rückte nun wieder die kriselnde Credit Suisse in den Fokus. Der Chairman der saudischen National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit Bloomberg zusätzliche Unterstützung für auf Nachfrage kategorisch aus. Die Bank ist Großaktionär der Credit Suisse.

"Die Marktteilnehmer werden erneut von der Realität eingeholt und so gehen die Spekulationen um die Schweizer Bank Credit Suisse weiter und die Turbulenzen an den Anleihemärkten sorgen erneut für Unsicherheit über die weiteren Bewertungsstände der Aktienmärkte in Anbetracht der zukünftigen Zinspolitik der Fed, EZB und Co.." Das seien geine guten Vorzeichen für die kommenden Handelstage und mit Blick auf das Ende des ersten Handelsquartals in 2023, schreibt Marktexpert Andreas Lipkow in einem Marktupdate.