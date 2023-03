Darum lohnt ein Besuch der "Flotte!" / 29. + 30. März 2023 in Düsseldorf

Bonn/Düsseldorf (ots) - Wertvolle Impulse für das eigene Fuhrparkmanagement /

Wie im Vorjahr liegt der Fokus auf dem Thema Elektromobilität. "DieInnovationsdichte in diesem Bereich ist nach wie vor sehr hoch - die Fragen sinddrängend und nicht einfach zu beantworten", sagt Ralph Wuttke,Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter des Branchentreffs. "Deshalblegen wir bei der Planung großen Wert auf eine umfassende Wissensvermittlungsowie viele Austauschmöglichkeiten." Start-ups präsentieren Innovationen,Experten thematisieren Rechtsfragen und strategische Aspekte wieDigitalisierung, Energieautarkie oder Nachhaltigkeit. Wichtig für Wuttke: "Jederkann sich genau das Programm zusammenstellen, aus dem er persönlich den größtenNutzen zieht."Den eigenen Besuch gewinnbringend planenNeben den Fachvorträgen versprechen Workshops und Round-Table-Gespräche einenintensiven Austausch in kleinem Rahmen. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sicheine vorherige Anmeldung über den persönlichen Messe-Login. Etwa zwei Wochen vorMessestart können Besucher online Workshopplätze buchen, aber auch Gesprächesowie Termine bei den über 290 Ausstellern vereinbaren. Wuttke betont: "Wirwollen unseren Gästen etwas bieten. Fast schon legendär ist unser Netzwerkabendam ersten Messetag, natürlich mit umfangreichem Büfett und mitreißenderLive-Musik."Rundum sorglos - diese Devise gilt auch tagsüber. Ob Business-Frühstück,Mittagsbüfett, Getränke oder Snacks, auf der Flotte bleibt keiner hungrig.Vegetarische und vegane Angebote sind selbstverständlich, neu ist eine spezielleStation für schnelles Essen ohne Wartezeit. "Hier stehen fertig zubereiteteWraps oder Bowls zur Mitnahme bereit", erklärt Wuttke. Das Konzept trägt derTatsache Rechnung, dass Messezeit ein wertvolles Gut ist, das viele Besucher vorallem in Gespräche investieren möchten. Außerdem ist das Konzeptcompliance-freundlich, denn niemand muss jemanden einladen - alles istinklusive.An- und Abreise zur deutschen Branchenleitmesse erleichtert ein vorbuchbarerShuttle-Service. Dieser ist zwischen der Messe und ausgewählten Hotelseingerichtet. Darüber hinaus ist für PKW-Nutzer ein Bus-Shuttle verfügbar. ImNonstop-Pendelverkehr zwischen der Messehalle und den Multifunktionsparkflächensowie Parkplatz P2 steht er den Gästen offen, genau wie auch der Shuttle vomFlughafen.Weitere Informationen, die Möglichkeit zur Ticketbuchung sowie eine Übersichtüber das komplette Fachprogramm finden Sie unter:http://www.derbranchentreff.de/Pressekontakt:Das Team von "Flotte! Der Branchentreff" erreichen Sie per Telefon:+49 (0) 228/28 62 94-24, E-Mail: mailto:branchentreff@flotte.de undnatürlich über die Webseitenhttp://www.flotte.de und http://www.derbranchentreff.deFlotte Medien GmbH * Theaterstrasse 22 * 53111 Bonn * Telefon: 0228 /286294-10 * eMail: mailto:post@flotte.de USt.-Ident-Nr: DE 815 331 978 *Handelsregister: AG Bonn, HRB 19053, Steuer-Nummer 205/5716/1746Geschäftsführer: Bernd Franke, Dipl. Kfm., eMail: mailto:bf@flotte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141452/5463936OTS: Flotte Medien GmbH