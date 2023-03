Die operative Konzernumsatzrendite stieg von 16 auf 18%. Nur Ferrari und Tesla sind mit rund 23,5% bzw. 19% rentabler. Im laufenden Turnus möchte Vorstandschef Oliver Blume, der in Personalunion auch an der Spitze von Volkswagen steht, die „Strategie des modernen Luxus“ vorantreiben. Er hat ein ehrgeiziges Programm „Road to 20“ gestartet, um das langfristige Renditeziel entsprechend auszubauen.

„Road to 20“ ist der Name der Strategie, die die Marke noch stärker macht. Geplant ist eine Konzernumsatzrendite von mehr als 20%! Ein Beratungsunternehmen hat die Stuttgarter zur wertvollsten Luxusmarke der Welt geadelt. Im laufenden Turnus möchte Porsche neue Bestwerte erreichen. Der Umsatz soll in einem Korridor von rund 40 bis 42 Milliarden Euro – nach 37 Milliarden im Vorjahr – landen. Der Vorstand stellt zudem eine operative Marge in einer Spanne zwischen 17 und 19% in Aussicht. Aus unserer Sicht sehr konservative Prognose, die wahrscheinlich übertroffen werden.

Die Stuttgarter arbeiten daran, die Modellpolitik immer attraktiver zu gestalten. Beispielsweise soll der vollelektrische Macan im kommenden Jahr an den Start gehen. Für Mitte des Jahrzehnts ist ein vollelektrischer 718 geplant. Sicherlich reiner Zufall, daß der Porsche-Vorstand die Zahlung einer Dividende von insgesamt 911 Millionen vorschlägt. Das entspricht 1,01 Euro je Vorzugsaktie. Der Börsenwert von Porsche liegt mit 104 Milliarden über der des Mutterkonzerns Volkswagen mit 79 Milliarden. Immerhin repräsentiert Porsche nahezu ein Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Fazit: Porsche mit Luxusstrategie auf der Überholspur!