Das technische Team, das für eine der größten Rohstoffentdeckungen Kanadas verantwortlich ist, steht nun hinter Eagle Bay Resources Corp. ein Unternehmen, das heute an der CSE unter dem Symbol EBR den Börsenhandel aufnimmt Seit mehr als einem Jahr hat Eagle Bay privat, und daher praktisch unbemerkt, ein beeindruckendes Landpaket in der Nähe von Defense Metals Corp. und dessen Wicheeda REE-Projekt in der Nähe von Prince George in British Columbia, Kanada, konsolidiert.

David Hodge, President und CEO von Eagle Bay, kommentierte in der gestrigen Pressemitteilung: "Wir sind begeistert, dass wir unsere Börsennotierung mit einem so hochwertigen Portfolio von Seltene Erden- ("REEs") und Niob-Explorationsgrundstücken beginnen können, und das zu einer Zeit, in der in Nordamerika die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten sowohl von großen als auch von kleinen Unternehmen zunehmen. Dies ist eindeutig ein aufstrebender REE-Bezirk mit bedeutenden Entdeckungen, die von Defence Metals Corp. vorangetrieben wurden, mit der wir eine Grundstücksgrenze teilen, und der sich auf die Realisierung seines vollen Potenzials zubewegt, und wir beabsichtigen, ein Teil davon zu sein."

Michael Schuss, Direktor, fügte hinzu: "Wir sind sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung durch alle unsere Aktionäre und die Bemühungen unseres Teams. Die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre war uns sehr wichtig, und wir sind sehr gespannt, was die Zukunft für das Unternehmen bereithält."



Vollbild / Das CAP-Grundstück von Eagle Bay umfasst mehrere Grundstücksteile und Claims, die in den letzten +12 Monaten konsolidiert wurden, einschließlich der an Defense Metals angrenzenden Carbo-Claims.

Im September 2017 verkündete ein kleines Unternehmen namens 92 Resources Corp, das unter 10 Cent handelte, den Erwerb des Corvette Grundstücks in Quebec, nachdem Dahrouge Geological Consulting Ltd. den Standort besichtigt hatte, dessen technisches Team "einen bedeutenden spodumenhaltigen Pegmatit [...] bei Corvette mit Spodumenkristallen von bis zu ~1 Meter Länge in einem Aufschluss von ca. 150 mal 30 Metern entdeckt und beprobt hatte."

Der Rest ist Geschichte!

Rockstone war der erste, der 2018 über diese aufstrebende Lithiumentdeckung berichtete (siehe hier oder hier). Damals war die Marktstimmung für Lithiumunternehmen schlecht und es dauerte bis zum Jahr 2021, bis dieses kleine Unternehmen, das zu einem Kurs von etwa 20 Cent gehandelt wurde, seinen Namen in Patriot Battery Metals Inc. änderte und eine der größten Kurssteigerungen in der Geschichte der kanadischen Aktienmärkte begann. Im vergangenen Monat erreichte der Aktienkurs von Patriot Battery Metals mit $17,69 ein neues Allzeithoch und erfreut sich einer aktuellen Marktkapitalisierung von $1,1 Milliarden.

Das technische Team, das hinter der Corvette-Lithiumentdeckung von Patriot Battery Metals steht, wird vom Vize-Präsident der Exploration des Unternehmens, Darren Smith, geleitet, der seit 2006 als Projektmanager und leitender Geologe bei Dahrouge tätig ist.

Für Dahrouge leitete Darren Smith auch das Team, das 2009 für Commerce Resources Corp. die Ashram REE- und Fluorspar-Lagerstätte in Quebec entdeckte, wo er zusammen mit Jody Dahrouge als Vize-Präsident der Exploration des Unternehmens als Ashram-Projektmanager tätig ist. Beide Geologen verfügen über unübertroffene Fachkenntnisse bei der Entwicklung von REE- und Niob-Lagerstätten in Kanada.

Was Dahrouge von vielen anderen in der Branche unterscheidet, ist, dass sie Chancen erkennen, wenn andere schlafen oder frustriert wach sind. In den Jahren 2017-2020, als sich praktisch niemand für Lithium-Entdeckungen interessierte, erkannte Dahrouge den zukünftigen Wert von Lithium-Pegmatiten und hat geduldig große Landpakete mit Lithium-Vorkommen im James Bay Lithiumdistrikt, in den NWT und anderswo abgesteckt, erworben und konsolidiert und diese mit 92 Resources abgewickelt. Dann, im Jahr 2021, explodierten die Lithiumkarbonatpreise von weniger als $10.000 USD/t auf mehr als $70.000 USD/t ein Jahr später und weckten das Interesse der Investoren an diesem Sektor wieder.

Diese beiden erstklassigen Geologen, Darren Smith und Jody Dahrouge, fungieren nun als Direktoren von Eagle Bay Resources Corp. Seit mehr als einem Jahr haben Dahrouge und das Team von Eagle Bay, angeführt von Direktor Mike Schuss, ein umfangreiches Landpaket abgesteckt, erworben und konsolidiert, das an die Wicheeda-Lagerstätte von Defense Metals Corp. in der Nähe von Prince George, British Columbia, angrenzt. Die ursprünglichen Claims wurden von Dahrouge im Jahr 2006 abgesteckt, als das Unternehmen das Potenzial erkannte, sowohl REEs als auch Niob zu beherbergen, und seither ununterbrochen exploriert.

Könnte sich die Geschichte für dieses Team wiederholen, gerade jetzt, wo das Interesse an diesen kritischen Metallen zunimmt?

Der Grundgedanke ist der gleiche wie bei Patriot Battery Metals: Die Sicherung eines großen Landpakets für zukunftsträchtige Rohstoffe. Dieses Mal wurde das Kunststück, ein so großes Grundstück zu konsolidieren, von einem privaten Unternehmen, der Eagle Bay Resources Corp, vollbracht.

Jody Dahrouge kommentierte in der gestrigen Pressemitteilung von Eagle Bay: "Mitte der 2000er Jahre erkannten wir das Potenzial für REEs und Niob-Mineralisationen in Karbonatiten in der Nähe der Wicheeda-REE-Vorkommen. Im Laufe der Jahre erwarben wir eine Reihe von Claims südöstlich von Wicheeda bis zum CAP-Grundstück, das eine große kreisförmige magnetische Anomalie umfasste. Seitdem haben wir mehrere Karbonatite entdeckt und sind äußerst ermutigt durch die große Anzahl an Vorkommen. Unsere Zuversicht wächst täglich, dass die fortgesetzte Exploration auf dem CAP-Grundstück eine neue Reihe von REE-Lagerstätten hervorbringen wird!"

Eagle Bay ist zum Hauptakteur in unmittelbarer Nähe einer der größten, fortschrittlichsten und hochgradigsten REE-Lagerstätten in Kanada geworden: Der Wicheeda REE Carbonatite Complex. Defense Metals jüngste Bohrerfolge bei Wicheeda umfassen 251 m @ 3,09% TREO, 221 m @ 2,14% TREO und 150 m @ 3,79% TREO, einschließlich 60 m @ 4,77% TREO. Keines der zahlreichen Bohrergebnisse, die in den letzten >12 Monaten gemeldet wurden, ist in der aktuellen Ressourcenschätzung vom November 2021 enthalten (Indicated: 5 Mio. t @ 2,95% TREO und 0,3% Niob; Inferred: 29,5 Mio. t @ 1,83% TREO und 0,21% Niob), als Defense Metals eine PEA (Preliminary Economic Assessment) durchführte. Das Unternehmen geht nun zur PFS (Prefeasibility Study) über, wobei die Fertigstellung einer Pilotanlage für das 2. Quartal 2023 erwartet wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $58 Mio. strebt Defense Metals einen Anteil von ca. 10% an der derzeitigen weltweiten REE-Produktion an, wobei die anfänglichen Investitionskosten (CAPEX) $217 Mio. USD und $422 Mio. USD für die externe Infrastruktur und eine hydrometallurgische Anlage betragen.



Vollbild / Das Bild des Bohrkerns zeigt eine Karbonatitmatrix mit einer rotbraunen REE-Mineralisation. Dieser Kern ist Teil des Bohrlochs CA-10-006, das 37,3 m @ 1,43% TREO aus dem Bohrprogramm 2010 auf den Carbo-Claims erzielte.



Vollbild / Laborergebnisse vom 2010-Bohrprogramm auf den Carbo-Claims. Die Abschnitte entsprechen möglicherweise nicht der tatsächlichen Mächtigkeit. TREO ist definiert als die Summe von Lanthan über Lutetium bis hin zu Yttrium, ausgedrückt als Oxide. (Quelle: Technical Report on the CAP Property, Dezember 2022)

Die wirtschaftliche Bedeutung von Karbonatit-Lagerstätten

Der Foreland Belt ist Teil einer großen alkalischen Eruptivprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt. Er beherbergt mehrere Karbonatit- und Alkalikomplexe, wie Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REE). Beim Wicheeda-Karbonatit handelt es sich vermutlich um einen deformierten Pfropfen ("plug") oder einen "Sill", der sich über ein Gebiet mit einem Durchmesser von etwa 250 m erstreckt.

Mehr als 80% der derzeitigen weltweiten Produktion von REEs wird durch den Gesteinstyp Karbonatit dominiert. Es gibt zwar mehr als 150 REE-Minerale, aber nur 4 sind kommerziell genutzt worden: Monazit, Bastnäsit, Xenotim und Loparit, von denen die ersten 3 mehr als 80% der weltweiten REE-Produktion (aktuell und in der Vergangenheit) ausmachen, während der Rest von Tonvorkommen mit Ionenabsorption in China dominiert wird. Die Kommerzialisierung ist hier der entscheidende Punkt, da nur diese Minerale (von >150) rentabel verarbeitet wurden. Darüber hinaus eignen sich nur die Minerale Monazit, Bastnäsit und Xenotim für die Herstellung hochwertiger Mineralkonzentrate mit >40% REO.



Vollbild / Schematisches Modell für die Entstehung des subduktionsbedingten Bayan-Obo-Karbonatits in China, der weltweit größten REE-Lagerstätte und -Mine.

Karbonatit ist eine Art von intrusivem oder extrusivem Eruptivgestein, dessen mineralogische Zusammensetzung zu >50% aus Karbonatmineralen besteht. Karbonatite sind seltene, eigenartige Eruptivgesteine, die durch ungewöhnliche Prozesse und aus ungewöhnlichem Ausgangsgestein entstanden sind. Mineralisierte Karbonatit-Systeme wurden bereits abgebaut und/oder sind potenzielle Quellen für Rohstoffe wie REEs, Niob, Tantal, Kupfer, Nickel, Eisen, Titan, Zirkonium, Platingruppenelemente (PGEs), Gold, Fluorspar, Kalk, Sodalith und Vermiculit. Das starke Nachfragewachstum, das zum Teil auf eine Reihe grüner Energielösungen zurückzuführen ist, hat die Preise für eine Reihe von Rohstoffen, die mit Karbonatiten verbunden sind, in die Höhe getrieben. Zu den weltweit bekannten aktiven und ehemaligen Karbonatitlagerstätten gehören Palabora (Cu, Ni, Au, PGEs, andere), Südafrika; Bayon Obo (REEs, Fe, Nb, Flussspat), China; Araxa (Nb), Brasilien; Cargill (Phosphat), Kanada; Niobec (Nb), Kanada; Mountain Pass (REEs), Vereinigte Staaten; und Mount Weld (REEs), Australien.



Vollbild

Das obige Bild zeigt das Grundstück von Defense Metals, das rechts an das Grundstück von Eagle Bay grenzt. Defense Metals hat im Umkreis von 440 m um das Grundstück von Eagle Bay gebohrt und etwa 550 m von den Bohrungen von Eagle Bay im Jahr 2010 entfernt. Beachten Sie die Veränderung der Vegetation. Die helleren kleinen Büsche werden durch das Phosphat im Boden aus dem Karbonatit verursacht. Der Cer-Gehalt in den Böden kann über 1% betragen, was zu einem sehr fruchtbaren Grundboden führt, auf dem leicht Gras wachsen kann. Der Bereich in der Nähe der Schwarzkiefern ist ein sehr saurer Boden, auf dem praktisch nichts wächst.



Vollbild

Auszüge aus dem Technical Report on the CAP Property (Dezember 2022):

Lage und Größe : Das CAP-Grundstück befindet sich etwa 85 km nordöstlich von Prince George, British Columbia. Das Grundstück besteht aus 34 größtenteils zusammenhängenden Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 11.825,83 Hektar.

Benachbarte Grundstücke: Das einzige nennenswerte Projekt in der Nähe des CAP-Grundstücks ist das Wicheeda-Projekt von Defense Metals Corp. Das Wicheeda-Projekt liegt 11 km nordwestlich des CAP-Grundstücks und beherbergt einen Karbonatit-Syenit-Intrusionskomplex mit beträchtlichen Mengen an disseminiertem Bastnäsit-Parasit und Monazit, REE-haltigen Mineralen.



Vollbild / Quelle: Technical Report on the CAP Property, Dezember 2022

Schlussfolgerungen und Empfehlungen : Das CAP-Grundstück erstreckt sich über ca. 50 km von Südosten nach Nordwesten und umgibt den Wicheeda Lake Carbonatite Complex. Das Grundstück umfasst den CAP-Karbonatit-Komplex und den Carbo-Karbonatit-Komplex; beide sind dafür bekannt, dass sie interessante Konzentrationen von REE und Niob enthalten. Alle 3 Karbonatit-Intrusionen befinden sich innerhalb eines scheinbar von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Strukturkorridors und werden von der ordovizischen Skoki-Formation oder der kambrisch-ordovizischen Kechika-Gruppe beherbergt. Im CAP-Komplex wurden sowohl im Aufschluss/Ausbiss ("outcrop") als auch in einem Bohrloch erhöhte Konzentrationen von REEs und Niob festgestellt. Im Carbo-Komplex durchschnitten 18 von 20 Bohrungen, die 2010 und 2011 abgeschlossen wurden, Karbonatit mit REE-Konzentrationen... Aufgrund der hohen Nb2O5/Niob- und REE-Konzentrationen in den Gesteinsproben und im Bohrloch CAP17-004 verfügt der CAP-Grundstücksteil über ein beträchtliches Explorationspotenzial für eine Niob- und/oder REE-Mineralisation... Weitere Explorationsarbeiten sind erforderlich, um die Geometrie (Ausdehnung, Breite und Neigung) des Karbonatitkomplexes sowie die potenzielle Niob- und REE-Mineralisation auf dem kürzlich zum Grundstück hinzugekommenen Gelände zu bewerten... Während des Besuchs des Autors im Jahr 2019 wurde die Gesteinsprobe 19-KCR-2 aus einem pyrochlorhaltigen Karbonatitbrocken entnommen, der 3,38% Nb2O5 erzielte. Diese Gesteinsprobe wurde an der nordöstlichen Flanke einer kleinen ovalen (

Geologie und Mineralisation: Karbonatit und Syenit wurden in Aufschlüssen/Ausbissen ("outcrops") auf dem Grundstück beobachtet, und bei jüngsten Bohrungen wurden dicke Abfolgen von Karbonatit, alkalischem Intrusivgestein und Fenit identifiziert. Die Karbonatitkörper sind häufig brekziös und örtlich von fenitisiertem (alteriertem) Wandgestein umgeben. Zu den beobachteten Mineralen gehören Calcit, Quarz, Feldspat, Biotit, Fluorit, Richterit, Olivin (serpentinisiert), Pyrrhotin, Pyrit, Galenit und Fluorit. Es wird angenommen, dass Pyrochlor das primäre Mineral ist, das das vorhandene Niob enthält. Die REE-Mineralogie ist komplex und besteht aus Ca-REE-Fluorkarbonaten, Ba-REE-Fluorkarbonaten, Ancylit-(Ce), Monazit-(Ce), Euxenit-(Y) und Allanit-(Ce) (Dalsin, 2013)... Karbonatitkomplexe bestehen in der Regel aus subkreisförmigen bis elliptischen Körpern mit ausgedehnter metasomatischer Alteration, blättrigen und deformierten siltartigen Körpern oder linearen Zonen mit kleinen "Plugs", "Dikes" und "Sills", wie beim Wicheeda-Karbonatitkomplex... Das Grundstück befindet sich innerhalb des McGregor-Plateaus, das durch 2 dominante Verwerfungen definiert ist. Die erste ist die McLeod Lake-Verwerfung im Westen und im Osten ist der nordwestlich verlaufende Rocky Mountain-Trenc (Armstrong et al., 1969). Letzterer folgt wahrscheinlich dem Tal des Parsnip River, dominiert die strukturellen und geografischen Gegebenheiten der Region und befindet sich westlich des Komplexes. In dem Gebiet gibt es eine Reihe weiterer großer, nach Nordwesten verlaufender Verwerfungen.

Lagerstättentypen : Das Zielgestein auf dem CAP-Grundstück sind Karbonatite und Karbonatit-assoziierte Gesteinseinheiten, ähnlich denen, die im Wicheeda Lake Carbonatite Complex in der Nähe des Wicheeda Lake, British Columbia, beobachtet wurden. Karbonatite können wirtschaftliche oder anomale Konzentrationen von inkompatiblen Elementen enthalten, wie z.B. REEs (einschließlich Yttrium), Niob-Tantal, Zirkonium-Hafnium, Eisen-Titan-Vanadium, Uran-Thorium und Industriemineralien wie Apatit, Fluorit, Vermiculit und Baryt. Einige Lagerstätten enthalten auch wirtschaftliche Konzentrationen von Kupfer, Gold, Silber und Platingruppenelementen... Karbonatite treten in der Regel in Gruppen oder Provinzen auf; es sind über 527 Beispiele bekannt (Woolley und Kjarsgaard, 2008). Weitere Beispiele für Karbonatit-assoziierte Mineralvorkommen sind: Cargill, Ontario (Phosphat); Niobec und Oka, Quebec (Niob); Mountain Pass, Kalifornien (REEs, Barium); Araxa und Catalao, Brasilien (Niob, Phosphat, REEs); und Palabora, Südafrika (Kupfer, Phosphat, REEs, Gold, Silber, Platingruppenelemente). Entlang des Rocky-Mountain-Grabens in British Columbia sind Karbonatit-Systeme wie Mt. Grace, Ice River, Blue River, Cap-Carbo, Wicheeda, Aley, Vergil, Lonnie und Kechika bekannt (Millonig et al., 2012).

Exploration : Historische Explorationen in der Region östlich von Prince George begannen in den 1960er Jahren. Teck Corp. führte in den Jahren 1986 und 1987 Explorationsarbeiten durch, die sich mit dem nördlichen Bereich des Grundstücks überschnitten. Die Exploration auf dem Grundstück begann im Jahr 2006 auf den Carbo-Claims. Die Arbeiten vor Ort umfassten Prospektion, Magnetometeruntersuchungen, Gesteins- und Bodenproben, luftgestützte Magnetometrie und Kernbohrungen. REE-Mineralisationen wurden in Karbonatit-Gängen ("veins") gefunden... Die Bohrungen ergaben Gehalte zwischen 4,7% TREO über 0,9 m und 1,4% TREO über 37,3 m. Radiometrische Messdaten identifizierten 6 anomale Gebiete, von denen eines innerhalb des aktuellen CAP-Grundstücks liegt und mit einem magnetischen Hoch zusammenfällt. Die ersten dokumentierten Explorationsarbeiten im südlichen Teil des Grundstücks begannen 2009 mit einer luftgestützten Gravitations- und Magnetuntersuchung... Im Jahr 2011 wurde eine hochauflösende magnetische und radiometrische Vermessung mit einer Länge von 310 Linienkilometern auf den Claims CAP 1 bis CAP 5 abgeschlossen. Die magnetischen Daten weisen auf eine sehr starke Anomalie in der Mitte des Grundstücks sowie auf weitere magnetische Merkmale nordwestlich des zentralen Hochpunkts hin.



Vollbild / Ergebnis der Magnetik-Messungen über der Wicheeda Lagerstätte und Teilen vom Eagle Bay Grundstück. (Quelle: CIM im August 2011; blaue Anmerkungen von Rockstone)

"Im Gegensatz zum Angebotsschock zwischen 2010 und 11 erwarten wir dieses Mal eher einen Nachfrageschock. Wir gehen davon aus, dass viele kritische Elemente kurz vor einem Nachfrageschock stehen: in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Windturbinen vor allem Magnetmaterialien (Neodym-Praseodym, Dysprosium und Terbium). Während Angebotsschocks in der Regel kurz- bis mittelfristig auftreten, halten Nachfrageschocks in der Regel länger an." (Laurent Krull, The Rare Earth Elements Fund)

Unternehmensdetails

Eagle Bay Resources Corp.

#1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Phone: +1 604 910 2607

Email: info@eaglebayresources.com

www.eaglebayresources.com

Management & Direkten

Dave Hodge (CEO, Präsident, Direktor)

Jody Bellefleur (CFO, Direktor)

Jody Dahrouge (Direktor)

Darren L. Smith (Direktor)

Michael Schuss (Direktor)

Jason Birmingham (Direktor)

Börsen-Listing: 15. März 2023

ISIN: CA2694211038 / CUSIP: 269421103

Ausgegebene Aktien: 52.854.526



Vollbild / Quelle

Kanada-Aktiensymbol (CSE): EBR

Aktueller Kurs: -

Marktkapitalisierung: -

Deutschland-Aktienticker / WKN: Nicht gelistet

Kontakt



www.rockstone-research.com

