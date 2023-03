Aktualisierte Investorenpräsentation von First American Uranium beschreibt Unternehmensstrategie, strategische Projekte im Inland sowie Investmenthöhepunkte

Strategisches inländisches Projekt: Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf sein inländisches Uran-/Vanadiumprojekt Red Basin in New Mexico gerichtet, etwa 200 Meilen nördlich der einzigen aktiven Uranmühle in Amerika, um Teil der inländischen Uranversorgung zu werden. Laut dem ersten Entwurf des Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Red Basin bestätigen Bewertungen des Konzessionsgebiets aus mehreren Quellen das Vorkommen von Uran-/Vanadiumlagerstätten, was auf das Potenzial für ein Projekt im fortgeschrittenen Stadium hinweist.

Unternehmensstrategie: Das Unternehmen beschleunigt die Exploration seines Uranprojekts, um von (a) den starken Fundamentaldaten der Branche, die die Rekapitalisierung des Kernenergie- und Uransektors vorantreiben, (b) der aktuellen Uran-Hausse und (c) der Unterrepräsentation von in den USA ansässigen Uranabbauunternehmen im gesamten Energiesektor zu profitieren.

Vancouver (British Columbia), 15. März 2023 / IRW-Press / - First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (das „Unternehmen“) freut sich, eine aktualisierte Investorenpräsentation bekannt zu geben, in der die Strategie des Unternehmens hinsichtlich der Steigerung des Aktionärswerts als nordamerikanisches Uranexplorationsunternehmen auf dem wachsenden Uranmarkt beschrieben wird. „Die Welle des globalen Interesses und der Investitionen in saubere Kernenergie verstärkt die positiven Aussichten für Uran – sowohl kurz- als auch langfristig“, sagte Shawn Balaghi, CEO von First American Uranium. „Wir freuen uns, das Potenzial unserer Urankonzessionsgebiete als Teil einer sicheren, inländischen Versorgungskette zu ermitteln, insbesondere, da die Uranpreise kürzlich den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt erreicht haben.“

