Die fischerwerke als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet (FOTO)

Veitsbronn (ots) - Die fischerwerke erhalten zum ersten Mal das renommierte

GREEN BRANDS Gütesiegel. Es ist eine wichtige und wertvolle Anerkennung für ihr

Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.



Das GREEN BRANDS Gütesiegel ist eine eingetragene und geschützte

EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen,

transparenten und neutralen Prüfverfahren. Es beweist Verbrauchern und

Geschäftskunden, wie ökologisch nachhaltig fischer agiert.





"Wir freuen uns, dass wir die fischerwerke zum ersten Mal auszeichnen dürfen",sagt Norbert R. Lux, der Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation. "Bereits2020 erhielt ihre Produktlinie GreenLine das GREEN BRANDS Gütesiegel. Die Dübeldieser nachhaltigen Produktlinie bestehen überwiegend aus nachwachsendenRohstoffen. Besonders in den Bereichen Umweltmanagementsysteme, Corporate SocialResponsibility, Energie- und Ressourcenverbrauch, Emissionen und im Bereichexterne Bewusstseinsbildung schneiden die fischerwerke mit Bestnoten ab undbeweisen einmal mehr, dass sie hier eine wichtige Vorreiterrolle einnehmen", soLux.Norbert Lux übergab das Zertifikat des Gütesiegels vor kurzem zusammen mitJurymitglied Manfred Spaltenberger vom Deutschen Institut für Erfindungswesen anMarc-Sven Mengis, Geschäftsführer fischerwerke und zuständig für die BereichePersonal, Nachhaltigkeit und Gebäudemanagement und an Christian Ziegler,Bereichsleiter für Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie."GREEN BRANDS stellt unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten kritisch auf denPrüfstand. Weil es eine solch belastbare und aussagekräftige Auszeichnung ist,freut uns unser hervorragendes Abschneiden umso mehr. Zudem hilft uns dasBenchmarking dabei, uns stetig weiterzuentwickeln", fassen Mengis und Zieglerdie erfolgreiche Teilnahme zusammen.fischer musste für die Auszeichnung ein weltweit einzigartiges dreistufigesVerfahren durchlaufen. Nach der Nominierung ermittelten in einem zweiten SchrittFachleute in einem unabhängigen Validierungsverfahren den Stand auf dem "GREENBRANDS Index".Die Kriterien dafür wurden unter anderem mit einem wissenschaftlichenNachhaltigkeitsinstitut entwickelt. Bei einem positiven Validierungsergebnistreffen schließlich nationale Jurymitglieder die endgültige Entscheidung. Nurwer nachweisbare ökologische Nachhaltigkeit praktiziert, wird als GREEN BRANDausgezeichnet und erhält das Gütesiegel für zwei Jahre.Über die GREEN BRANDS OrganisationGREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständigeMarkenbewertungs-Organisation und verleiht in internationaler Zusammenarbeit mitunabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- undNachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRAND-Gütesiegel .Die GREEN BRANDS Organisation begann 2011 in Österreich mit ihren Auszeichnungenund ist nun in acht Ländern aktiv. Seither wurden nach über 800 Validierungenrund 270 Marken ausgezeichnet.Pressekontakt:Norbert L u xGREEN BRANDS Organisation GmbHTel. +49 (0)911 97 99 599E-Mail: mailto:office@green-brands.org Website: http://www.GREEN-BRANDS.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104598/5463975OTS: GREEN BRANDS Organisation