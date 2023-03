Da sein, wenn es darauf ankommt - Mediastrategien in unsicheren Zeiten / Die Radiozentrale stellt ein neues Whitepaper vor, in dem es um Mediastrategien und Markenpositionierung in Krisenzeiten geht (FOTO)

Berlin (ots) - In den gegenwärtigen multiplen Krisen haben viele Faktoren

Einfluss auf die Entwicklungen im Werbemarkt. Das Whitepaper "Da sein, wenn es

darauf ankommt - Mediastrategien in unsicheren Zeiten" informiert, ordnet ein

und gibt Handlungsempfehlungen, wie Marken in unsicheren Zeiten agieren sollten.

Die freie Unternehmensberaterin Dr. Julia Rösler geht den Fragen nach, was

passiert, wenn in Krisenzeiten Werbung stark heruntergefahren wird? Welche

Folgen es hat, wenn Marken weniger präsent, sicht- und hörbar sind? Und warum es

sich lohnen kann, nicht im Krisenmodus zu handeln, sondern gegen den Strom zu

schwimmen.



"Die derzeitige Krise ist anders. Weil es in dieser Umbruchphase nicht nach

einer gewissen Zeit zurück zur Normalität geht. Es verändern sich grundlegende

Parameter in den Märkten, in der Wirtschaft und bei den Konsumentinnen und

Konsumenten. Hierauf als Marke kurzfristig mit Abverkaufsaktionen zu reagieren,

ohne das Markenimage zu berücksichtigen, wird langfristig mehr schaden als

nutzen. Es gilt für Marken vielmehr zu überlegen, wie man sich in der Krise und

vor allem für die Zeit nach der Krise aufstellt. Und somit sich die

entscheidende Frage stellt: wie bleibe ich als Marke relevant.", erläutert Dr.

Julia Rösler , selbständige Unternehmensberaterin / Rösler Unternehmensberatung.