BAP Job-Navigator 03/2023 "Digitales Arbeiten" / Aktuelle Analyse: Jobs mit Option zur Arbeit im Home-Office sind seit 2020 um 597 Prozent angestiegen

Berlin (ots) - Anfangs war es in vielen Unternehmen nur als Übergangslösung

gedacht. Doch rund drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie steht fest: Das

Home-Office ist gekommen, um zu bleiben. Für viele Jobsuchende kommen Stellen

ohne die Möglichkeit, zumindest zwei oder drei Tage pro Woche im Home-Office zu

arbeiten, mittlerweile gar nicht mehr infrage. Das haben auch zahlreiche

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen erkannt und weisen immer häufiger in

ihren Stellenanzeigen gezielt auf die Option zum Arbeiten im Home-Office hin.

Hierdurch verschaffen sie sich beim Kampf um Fachkräfte einen Vorteil gegenüber

Arbeitgebern, die weiterhin auf vollständige Präsenzarbeit im Büro bestehen.



Daher untersucht der neue BAP Job-Navigator in diesem Monat, wie oft Arbeitgeber

die Begriffe "Home-Office", "Remote Work" oder "Mobile Work" von Februar 2020

bis Februar 2023 in Stellenausschreibungen erwähnt haben.