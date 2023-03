EZB ZINSENTSCHEID LIVE | Showdown für DAX, Bitcoin und Aktien

Europas Währungshüter reagieren auf die Rekordinflation im Euroraum: Eine erneute Anhebung der Leitzinsen wird kommen. Notenbank-Chefin ChristineLagarde gibt die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Hauptsitz in Frankfurt am Main um 14:45 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt. Zuvor verkündet die EZB den Zinsentscheid um 14:15 Uhr per Pressemitteilung.

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst bei CMC Markets, kommentiert das Geschehen zur Zinsentscheidung der EZB ab 14:00 Uhr live.