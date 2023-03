Ziele für klimaneutralen Gebäudebestand gefährdet Orientierung und Unterstützung für Hauseigentümer notwendig (FOTO)

Berlin (ots -) - Hauseigentümer brauchen klare Rahmenbedingungen und gezielte

Unterstützung für die Wärmewende in den eigenen vier Wänden. Nur so kann ein

emissionsfreier Gebäudebestand bis 2045 erreicht werden. Darauf weist die

gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online ( http://www.co2online.de/ ) hin.



Zum dritten Mal in Folge erreicht Deutschland die Klimaziele im Gebäudebereich

nicht. Das geht aus den heute vom Umweltbundesamt veröffentlichten Berechnungen

der Treibhausgasemissionen hervor.