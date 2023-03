NEW YORK (dpa-AFX) - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im März überraschend deutlich eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel auf minus 24,6 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Mittwoch mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 7,9 Punkte erwartet. Im Februar war der Stimmungsindex noch auf minus 5,8 Punkte gestiegen. Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York./jsl/bgf/stk