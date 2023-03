Berlin (ots) - Der Trend zu rückläufigen Getreideernten in Deutschland wird sich

nach Einschätzung des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV) auch im Jahr 2023

fortsetzen. Der Verband geht in seiner ersten Ernteprognose für dieses Jahr von

einem Ergebnis in Höhe von 42,7 Millionen Tonnen aus. Das ist ein Minus von

knapp zwei Prozent zum Vorjahr. "Erntemengen von bis zu 50 Millionen Tonnen, wie

wir sie noch vor einigen Jahren bei optimalen Witterungsbedingungen hatten,

gehören eindeutig der Vergangenheit an", erklärt DRV-Getreidemarktexperte Guido

Seedler. Ursächlich hierfür sind insbesondere stetig abnehmende Anbauflächen.

Seedler: "In diesem Jahr dürfte die Getreideanbaufläche erstmalig unter sechs

Millionen Hektar liegen."



Beitrag Deutschlands zur weltweiten Getreideversorgung sinkt





Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und einer insgesamt knappenGetreideversorgung bewertet Seedler den anhaltenden Trend derFlächeneinschränkung kritisch: "Letztendlich geht es um die Frage, welchenBeitrag Deutschland auf Dauer zur weltweiten Versorgung mit Getreide leistenwill", so Seedler. Er führt aus: "Das von der Bundesregierung verfolgte Ziel derExtensivierung, die Pläne zur weiteren Reduzierung des Einsatzes von Dünge- undPflanzenschutzmitteln sowie die Ausweitung des Ökolandbaus werden dieErntemengen weiter signifikant reduzieren." Allein durch eine Ausweitung desÖkolandbaus auf 30 Prozent errechnet der DRV eine geringere Erntemenge von biszu vier Millionen Tonnen Getreide. Seedler: "Wir brauchen dringend einGesamtkonzept, wie der Getreideanbau in Deutschland so weiterentwickelt werdenkann, dass er den gesellschaftlichen Ansprüchen genügt und gleichzeitig dieVersorgung sicherstellt."Flächenverlust hat viele GründeRund 30.000 Hektar Ackerland gehen nach DRV-Schätzung pro Jahr für Siedlungenund Straßen verloren. Hinzu kommt, dass vermehrt Flächen für Photovoltaikanlagensowie ökologische Maßnahmen genutzt werden. Darüber hinaus gibt es in diesemJahr größere Verschiebungen zwischen den einzelnen Ackerfrüchten, die zulastendes Getreides gehen: So wurde die Anbaufläche für Raps um zirka 80.000 Hektarausgedehnt. Der DRV rechnet bei dieser Kultur derzeit jedoch nicht mit denSpitzenerträgen des letzten Jahres und erwartet eine Erntemenge aufVorjahresniveau (4,2 Millionen Tonnen). Auch die Anbaufläche für Silomais wirdnach Einschätzung des DRV in diesem Jahr deutlich zulegen. "Im Jahr 2022 fieldie Ernte wegen der Trockenheit enttäuschend aus, sodass nach dem Winter nun dieFuttervorräte nahezu aufgebraucht sind und folglich mehr Fläche benötigt wird",betont Seedler.Anbaufläche für Sommergetreide rückläufigDer DRV rechnet mit einem Rückgang der Haferfläche um 17 Prozent auf 133.000Hektar. Beim Körnermais wird ein Rückgang der Anbauflächen um 11 Prozent auf406.000 Hektar erwartet, die Aussaatfläche von Sommergerste dürfte um gut 12Prozent auf rund 325.000 Hektar sinken. Allerdings muss bei dieser Getreideartberücksichtigt werden, dass bereits zahlreiche Flächen im Herbst mitSommerbraugerste bestellt wurden. "Diese Flächen fallen in der Statistik jedochunter die Wintergerste", ergänzt Seedler.Details zur Schätzung: Siehe Tabellen (https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2023-03/2023-03-15_DRV_Erste%20Erntesch%C3%A4tzung_Tabellen_Presse.pdf)(PDF im Anhang)Hier (https://www.youtube.com/watch?v=NSoMLHrddlI) gelangen Sie zumVideo-Interview zur Ersten DRV-Ernteschätzung mit Guido Seedler.