WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie nach dem Geschäftsbericht für 2022 von 210 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der langfristige Anstieg der Investitionsquote signalisiere nicht mehr viel Positives für den Aktienkurs, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch deute sein Bewertungsmodell immer noch auf eine deutliche Unterbewertung des Autokonzerns hin./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 123,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Mustafa Hidir

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m