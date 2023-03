San Francisco (ots) - Fastly, die weltweit schnellste globale

Edge-Cloud-Plattform, gibt Vereinbarung mit Google bekannt, um im Rahmen von

FLEDGE ein Oblivious HTTP Relay (OHTTP-Relay) zu betreiben. FLEDGE ist eine

Privacy-Sandbox-Initiative zur Verbesserung der Privatsphäre bei gleichzeitiger

Unterstützung maßgeschneiderter Werbung.



Für Online-Dienste, die maßgeschneiderte Erlebnisse bereitstellen, hat sich der

Schutz der persönlich identifizierbaren Informationen (PII) von Nutzern als

komplexe, aber wichtige Anforderung erwiesen. Vor diesem Hintergrund wird Google

Chrome im Jahr 2024 die Unterstützung für Cookies von Drittanbietern einstellen,

da diese oft für das Tracking von Nutzern über verschiedene Websites hinweg

verwendet werden. Die Privacy Sandbox ist eine Sammlung von Vorschlägen, um das

Tracking zwischen Websites und Apps zu reduzieren und gleichzeitig

sicherzustellen, dass Inhalte und Dienste im Internet für alle frei zugänglich

bleiben.





FLEDGE (https://developer.chrome.com/en/docs/privacy-sandbox/fledge/) ist einePrivacy Sandbox-Lösung für Remarketing und Custom Audience Advertising, diedarauf abzielt, relevante Werbung auszuwählen, ohne Cross-Site-Tracking zuerlauben. Mit Hilfe des OHTTP-Relays von Fastly kann FLEDGE unter Beibehaltungder Privatsphäre k-anonyme(https://developer.chrome.com/en/docs/privacy-sandbox/glossary/#k-anonymity)Werbe-Kohorten auswerten. FLEDGE und die dazugehörige Infrastruktur erlaubensomit eine bessere Anonymisierung der Daten."Die Wahrung der Privatsphäre und Sicherheit von Benutzerdaten ist entscheidendfür die Zukunft des Online-Geschäfts. Mit Fastly haben wir das Beste aus beidenWelten erreicht - wir können Nutzern einen robusten Datenschutz bieten undgleichzeitig weiterhin qualitativ hochwertige und personalisierte Erlebnisseliefern", sagt Victor Wong, Senior Director of Product Management bei Google .OHTTP Relay (https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-ohai-ohttp/) bieteteine schnelle, zuverlässige Trennung und Isolierung von Daten über die Identitäteiner Person, während nicht-identifizierende Anfragen an den Business-Serverweiterleitet werden. Durch den Einsatz speziell entwickelter HTTP-Anfragen undeiner mehrstufigen Architektur entfernt das OHTTP-Relay alleClient-Anfrage-Header, die dieses nicht als erforderlich identifiziert. Außerdemstellt es sicher, dass die erforderlichen Header vorhanden sind, bevor dieAnfrage an den konfigurierten Origin des Unternehmens (das OHTTP-Gateway)weitergeleitet wird. Dabei werden die IP-Adressen der Nutzer vor Googleverborgen. Die gleiche Funktion wird auch für die Antwort des Gatewaysübernommen."Fastly setzt sich dafür ein, das Internet zu einem besseren und sichereren Ort